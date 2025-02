Dopo la gara contro l’Olympiacos ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Congratulazioni all’Olympiacos, hanno giocato molto bene e dimostrato che al momento sono la squadra migliore in Eurolega. Il nostro problema è stato il primo quarto: non abbiamo corso, abbiamo giocato molto soft in difesa e abbiamo sbagliato tantissimo in attacco. Nel secondo tempo c’è stata una reazione che è stata buona ma la differenza tra noi e loro era già troppa.”