Bologna, Ivanovic: "Male in difesa, mi prendo la responsabilità di ciò"

Dopo la gara contro il Real Madrid ha parlato in conferenza stampa Dusko Ivanovic: "Abbiamo avuto problemi nei primi 20′ e nel primo quarto il Real ha giocato davvero bene anche se noi in difesa non siamo stati attenti e di questo mi prendo la responsabilità. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ci abbiamo provato, ma la differenza era tanta per vincere. Holiday? Ci sta provando, è un buon giocatore, ma consideriamo che l’adattamento al nuovo basket è un processo lungo: per tanti giocatori che provengono dall’NBA buttarsi nel basket europeo fa tanta differenza. Anche il Real Madrid ha avuto Smith per tre settimane e poi lo hanno mandato via. L’adattamento è complesso, noi stiamo provando a metterlo in ritmo per farlo giocare al meglio e anche lui ci sta sempre provando".