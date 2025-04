Bologna, Ivanovic: "Ho ottimi giocatori, l'hanno dimostrato nelle ultime gare"

Il coach della Virtus ha commentato la grande vittoria contro Milano dando un giudizio di valore sulla sua squadra. "Penso che dopo questa gara a Belgrado tutti hanno capito che non siamo stati seri in quella partita. Questi giocatori sono ottimi giocatori, ma solo quando giocano insieme in modo aggressivo. La dimostrazione sono le ultime partite. Cosa dobbiamo migliorare? Dopo la partita contro Belgrado ho detto ai giocatori che dobbiamo crescere per vincere lo Scudetto, questo è l'obiettivo. Per vincere i giocatori devono essere liberi, concentrati, solo così possono vincere".