Il prepartita di Coach Ivanovic: “Affrontiamo la Stella Rossa, una squadra che ha giocato molto bene e ha disputato una grande partita contro l’Olympiacos. E’ vero, giocano senza lunghi ma tutto ciò li rende più pericolosi, sono la squadra forse con più talento della competizione. Noi andremo là per cercare la vittoria e, soprattutto, per ritrovare la mentalità che non abbiamo avuto nelle ultime gare e per migliorare il nostro gioco.”