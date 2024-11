BOLOGNA, BANCHI: "RIMANERE A PUNTEGGIO PIENO NON È SCONTATO E BANALE"

Dopo la gara con Tortona ha parlato in conferenza stampa coach Luca Banchi: “Un calendario impegnativo, che ci costringe a trovare ogni sera le energie per giocare. Nei primi minuti oggi abbiamo avuto difficoltà oggettive, palle perse, errori difensivi: siamo poi cresciuti esponenzialmente, mi è piaciuto il livello di energia messo in campo. Questo ci ha permesso poi di proseguire su quella traccia, raggiungendo un vantaggio che sembrava rassicurante: la partita ci sembrava chiusa e abbiamo alzato troppo il piede dall’acceleratore, con errori macroscopici soprattutto in attacco in un momento della gara in cui bisogna avere cinismo ed esperienza per chiuderla. Il gesto di Shengelia che ha chiesto gli applausi per Zizic? È stato un gesto da apprezzare, c’è affetto tra i ragazzi e anche stima, c’è la necessità per alcuni di sentire il calore e la vicinanza dei tifosi. Le risposte vanno date sul campo, lavorando seriamente e dando risposte concrete. Rimanere a punteggio pieno non è scontato e banale, l’ho detto anche ai ragazzi: stasera ho cercato di cambiare quintetti per cercare di mantenere l’energia adeguata, è complicato perché a questo devi aggiungere la qualità nel gioco. Non è semplice anche per giocatori esperti a questo livello ma continuiamo a spingere e a fare progressi".