Bologna, Banchi: "C'era tensione e negatività attorno a questa gara"

Dopo la gara contro l’Alba Berlino ha parlato in conferenza stampa coach Luca Banchi: “Avevamo bisogno di controllare la partita in maniera diversa: troppi errori, troppi passi falsi per pensare di vincerla. L’energia di Berlino ha fatto la differenza, è nelle loro caratteristiche, hanno giocatori e atletismo per giocare come hanno giocato. Soprattutto all’inizio hanno sfruttato ritmo e fisicità, soprattutto a rimbalzo dove i nostri lunghi sono stati ingaggiati nei giochi a due: non abbiamo risposto a dovere. Nel secondo tempo avevamo una faccia diversa, non abbiamo completato la rimonta perché siamo incappati in una sera in cui le statistiche sono crudeli: molti tiri erano piuttosto aperti, tiri che era auspicabile segnare. Appoggi facili, errori banali, l’abbiamo riacciuffata nel finale, nonostante i tiri facili sbagliati. Negli 8-9 secondi finali abbiamo avuto la possibilità di attaccare il ferro, invece abbiamo con fatica superato la metà campo. Questa è una partita difficile da giocare, dopo sconfitte in volata contro squadra che per classifica e blasone stanno dominando l’Eurolega. La gara di stasera ha dei connotati diversi, c’era tensione e negatività attorno a questa gara che poi si è manifestata in campo: mi assumo la totale responsabilità. All’inizio avevo parlato di umiltà di chi al momento si trova in una posizione in cui può rientrare solo dal punto di vista emotivo in primis, poi anche dal punto di vista tecnico”.