BOLOGNA, BANCHI: "C'ERA LA SENSAZIONE DI POTER VINCERE"

Queste le parole di Luca Banchi dopo la sconfitta contro il Panathinaikos: "Partita davvero intensa, per alcuni tratti della gara abbiamo avuto la sensazione di poterla vincere, ma alla fine sono sempre i dettagli a fare la differenza. C’è tanto da essere orgogliosi della mia squadra, che ha messo tutta l’energia necessaria per competere a questo livello. Ci sono recriminazioni sicuramente, tiri sbagliati da sotto, tiri liberi, schiacciate sbagliate, qualche palla persa di troppo che forse non rendono giustizia alla nostra partita. Continuiamo a tenere la barra dritta e crederci, ci toglieremo delle soddisfazioni se continueremo a macinare il nostro gioco anche quando la stanchezza si farà sentire".