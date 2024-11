BOLOGNA, BANCHI: "C'È CHI NON HA CAPITO IL PESO DI QUESTA MAGLIA"

Le parole di Luca Banchi dopo il successo contro Sassari: "Una vittoria frutto di una ritrovata energia nel secondo tempo, con le prevedibili difficoltà nell’approccio. Abbiamo provato a far riposare alcuni elementi, ma poi alcuni giocatori hanno deciso di onorare questa maglia, questo club e questo stemma. Nel secondo tempo abbiamo girato la partita attraverso un quintetto coriaceo che ha visto Alessandro Pajola come leader, sia dal punto di vista emotivo che tecnico. Già dall’anno scorso lui stava evolvendo, mi dava questa impressione. Ogni singolo giorno lui mette impegno e dedizione: mi piacerebbe che lui fosse un po’ l’esempio per tutti, lui gioca in questa squadra da 10 anni, non è comune in questa epoca, è un patrimonio, tenetevelo stretto. Voglio vedere gente affamata in campo, non è facile indossare il peso di questa maglia, va compreso, e alcuni ancora non lo hanno capito".