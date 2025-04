Milano, da Israele notizie di un interesse per una guardia

Stando a quanto riportato dalle fonti di Walla Sports (portale israeliano), oltre al BC Dubai anche l'Olimpia MIlano sarebbe interessata a intavolare una trattativa con Antonio Blakeney. La guardia americana, giunta in EuroCup a stagione in corso dopo diverse annate tra NBA, G League, Cina, Bahrain e Israele. L'impatto del classe '96 è stato decisivo per la conquista del trofeo da parte dell'Hapoel Tel Aviv di coach Itoudis, intenzionata però a direzionare verso altri giocatori gli investimenti per la prima estate verso l'Eurolega della propria storia.