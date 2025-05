Fenerbahce, Biberovic: "Tutti lavoriamo per questi momenti"

Al fianco di coach Jasikevicius nella conferenza stampa della vigilia della finale col Monaco, anche Tarik Biberovic (guardia Fenerbahce) ha parlato ieri di cosa si aspetta dalla sfida di oggi della Etihad Arena: "Il nostro sistema consente a ogni giocatore di brillare. Tutti noi lavoriamo la nostra vita per questi momenti. Devi essere pronto. Sono contento di giocare il mio miglior basket nel momento più critico. È importante che l'allenatore ti capisca. L'anno scorso sono stati i miei primi play-off ed ero stressato. Coach Jasikevicius ha capito: dopo l'eliminazione mi ha detto "Non mentirmi, so che sei stressato, non è un problema". Il fatto che fosse un giocatore aiuta. Lui ti capisce e tu migliori di più e più velocemente. Difficile gestire le emozioni? È molto importante controllarle. Penso che la parte psicologica sia molto sottovalutata in questo lavoro. Come dice il mio coach, devi sempre dare il meglio di te stesso e continuare a fare tutto ciò che fai per arrivare a quel punto. Il Monaco è un'ottima squadra, con molto talento individuale".