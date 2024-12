Belinelli su Ivanovic: "Creare un gruppo che diventi squadra"

Tra le dichiarazioni di Marco Belinelli raccolte dal Corriere della Sera ed. Bologna al Temporary Store Virtus al GranReno, queste le parole del capitano virtussino su coach Dusko Ivanovic, arrivato nella scorsa settimana in seguito alle dimissioni di Luca Banchi: "Qualcosa è scattato già al Forum (vittoria 73-82 sull'Olimpia Milano, ndr). Piccole differenze dal punto di vista tattico in attacco e difesa, qualcosa di positivo hanno già portato. Credere in noi, lottare e creare un gruppo che diventi squadra: queste le tre cose da cui ripartire".