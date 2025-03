19 punti, 5/10 oltre la linea da 3 punti e 7 rimbalzi: il capitano della Virtus Bologna non è stato solo decisivo per la vittoria bianconera nel derby d'Italia con l'Olimpia Milano, ma ha anche ottenuto il riconoscimento come Fastweb Best Ita da parte dei votanti sui profili social di LegaBasket. Lorenzo Saccaggi (Pistoia) e Amedeo Della Valle (Brescia), le altre due opzioni, hanno ricevuto meno voti di quelli del 38enne di San Giovanni in Persiceto.