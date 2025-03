BCL, Tortona fa il colpo contro l'AEK Betsson Atene (83-82)

La Bertram Derthona Tortona conquista una gran vittoria in volata per 83-82 contro l’AEK Betsson Atene nel match valido per la quinta giornata del Round of 16 di Basketball Champions League 2024/25, salendo ad un record di 3-2 e restando ampiamente in corsa per un posto ai quarti di finale. Per i bianconeri decisivo Baldasso con il suo libero della vittoria e una gran tripla di Kuhse per riagganciare gli avversari. Il top scorer bianconero è stato Gorham con 16 punti e 4 rimbalzi, seguito dai 14 punti e 7 rimbalzi di Vital, i 12 punti di Kuhse e gli 11 punti di Weems.