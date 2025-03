La Bertram Derthona Tortona vince nettamente per 97-77 contro il Promitheas Patrasso BC Vikos Cola nella sfida valida per la terza giornata del Round of 16 della Basketball Champions League 2024/25, sale ad un record di 1-2 nel Gruppo I e resta in corsa per un posto nei quarti di finale. Il tabellino: Zerini 4, Vital 20, Kuhse 15, Gorham 12, Candi 2, Denegri 5, Baldasso 13, Kamagate 8, Biligha 6, Severini 3, Josovic, Weems 9.