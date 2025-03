La UNAHOTELS Reggio Emilia si impone per 77-70 nell’ultima giornata del Round of 16 di Basketball Champions League 2024/25 contro l’Aliaga Petkimspor, salendo ad un record di 3-3 e staccando il pass per i quarti di finale da seconda classificata del Gruppo K. I biancorossi sono stati guidati dai 15 punti di Barford, i 14 punti con 5 assist di Winston, i 12 punti di Smith e i 10 punti di Cheatham.