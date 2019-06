Olimpia Milano, con Messina possono arrivare Datome e Melli

12/06/2019

L'arrivo di Ettore Messina sulla panchina dell'Olimpia spalanca nuovi orizzonti per la società, a cominciare dal mercato. Milano punta infatti a rinforzi importanti per tornare ai massimi livelli e i due nomi caldi circolati nelle ultime ore sono quelli di Gigi Datome e Nicolò Melli, entrambi del Fenerbahce (che ha bisogno di incassare) e già allenati dal tecnico in Nazionale. Il primo vorrebbe tornare a giocare in Italia per motivi personali, per il secondo sarebbe un ritorno a Milano dopo l'esperienza dal 2010 al 2015.