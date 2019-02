NBA, rottura New York-Porzingis: va a Dallas con Doncic

31/01/2019

I New York Knicks starebbero per cedere il centro Kristaps Porzingis ai Dallas Mavericks in uno scambio che dovrebbe coinvolgere un totale di sei giocatori. Lo riferisce la ESPN, secondo cui le due squadre stanno ultimando gli ultimi dettagli di un clamoroso scambio pochi giorni prima della fine del mercato (7 febbraio). I Knicks cederanno il lettone Porzingis, che quest'anno non ha ancora giocato per problemi fisici, Courtney Lee e Tim Hardaway Junior. In cambio i Mavs cederanno Wesley Matthews, Dennis Smith, DeAndre Jordan e una o due prime scelte al prossimo Draft.