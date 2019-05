Il Camerun sul tetto NBA

31/05/2019 di GABRIELE CATTANEO

Le bandiere di Canada e Camerun sventolano sulle Finals. La vittima sacrificale decide di ribellarsi. Toronto si aggiudica gara 1 e al Jurassic Park è un ragazzo 25enne nato a Douala a far tremare i Warriors. Si chiama Pascal Siakam ed è la vera sorpresa della squadra canadese. Tutti si aspettano Kawhi Leonard (che chiude a 23 con 5 su 14 al tiro) e invece Golden State cade sotto i colpi di una nuova stella, figlio di una storia che può sorprendere, scovato in un camp a 17 anni, praticamente senza esperienza con la palla in mano. Un progetto in divenire, un giocatore che migliora di anno in anno, anzi di mese in mese. 206 centimetri, braccia infinite e un atletismo che fa la differenza sulle metà del campo perché capace di segnare 32 punti nella sua prima apparizione alle Finals, ma anche di diventare uno spettro sotto il proprio canestro per chi voglia provare a segnare. Il tutto dopo 80 partite con 17 punti e 7 rimbalzi di media. Il primo messaggio è arrivato, ma, conoscendo Golden State, c’è da scommettere che Steve Kerr si preparerà per il prossimo appuntamento sempre a Toronto. Steph Curry, in attesa del rientro di Kevin Durant, non si accontenta di essere il top scorer a quota 34 davanti a un pubblico che conosce bene perché papà Dell ha giocato proprio con la maglia Raptors per due stagioni come ricorda anche Drake, il primo tifoso canadese, il più scomodo, probabilmente il meno politically correct.