Basket: Virtus Bologna, per Belinelli stop di quaranta giorni

Stop di quaranta giorni per Marco Belinelli. La Virtus Bologna comunica che l'azzurro, nella gara di mercoledì contro Umana Reyer Venezia, "ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in circa quaranta giorni", si legge. Niente derby per Belinelli, quindi: domenica contro la Fortitudo non ci sarà.

