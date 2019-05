Basket: trionfo Sassari in Euro Cup, Pozzecco scatenato

02/05/2019

Tre mesi praticamente perfetti per Gianmarco Pozzecco alla guida di Sassari. Da quando il coach è arrivato in Sardegna l'11 febbraio scorso, la Dinamo sta vivendo un momento fantastico e ha riscritto la storia con la conquista dell'Euro Cup, primo trofeo continentale per il club. E così l'ex playmaker si è scatenato sotto la curva con i suoi tifosi e in una delle sue celebri esultanze.



Il bilancio è da record: 16 vittorie e tre sconfitte, quasi due mesi di imbattibilità, ossia da 14 partite. Applausi per Pozzecco.