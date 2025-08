Basket, Trentino Cup: l'Italia inizia col piede giusto, sconfitta 87-61 l'Islanda

Nella ripresa gli azzurri "doppiano" l'Islanda portandosi sul +25 (50-25) e raggiungono il loro massimo vantaggio sul +32, chiudendo il terzo quarto sul 71-39. Da qui in poi l'Italia rallenta, chiudendo in totale controllo e consentendo ai rivali di tirare regolarmente dalla distanza. L'Islanda accorcia a suon di triple, ma viene nettamente sconfitta per 87-61. Ottimi segnali per Pozzecco e i suoi, sia dal punto di vista offensivo che nel ritmo e nelle combinazioni a canestro. Non sembrava un'Italia assemblata in pochissimi giorni, quella che ha travolto gli scandinavi: sugli scudi Niang (17) e Fontecchio (14), doppia cifra anche per Procida (12) e Diouf (10). Da segnalare in particolare l'impatto della scelta numero 58 dei Cleveland Cavaliers al draft, che giocherà nella Virtus Bologna per i prossimi due anni.