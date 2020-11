Basket, tre casi di covid nella Macedonia: salta la sfida con l'Italia

basket - qualificazioni europei

Incredibile a Tallinn! A meno di un'ora della palla a due, Italia-Macedonia del Nord è stata ufficialmente rinviata per Covid-19. Tre giocatori avversari della nostra nazionale sono risultati positivi e quindi la decisione di non scendere in campo è stata inevitabile da parte della Fiba. Ora gli Azzurri, per le qualificazioni agli Europei 2022, torneranno in campo lunedì contro la Russia.

IL COMUNICATO

FIBA, in osservanza del protocollo COVID-19 per le competizioni che riguardano le squadre nazionali ed i club, ed in accordo con la propria Medical Commission, ha deciso di rinviare la gara tra Italia e Macedonia del Nord, che si sarebbe dovuta disputare oggi a Tallinn, in Estonia, per le qualificazioni a EuroBasket 2022. La decisione e' stata presa dopo che tre membri della delegazione della Macedonia del Nord sono risultati positivi al COVID-19. La salute e la sicurezza di giocatori, allenatori e arbitri è stato il criterio primario nella scelta. Il resto della delegazione è in isolamento. Ulteriori test nella delegazione della Macedonia del Nord saranno svolti per successive valutazioni mediche e decisioni, compreso un possibile rinvio della gara all'interno di questa finestra di novembre. FIBA continuerà a monitorare la situazione del COVID-19 e comunichera' ulteriori aggiornamenti riguardo le proprie competizioni ove necessario.