Basket, tragedia a Reggio Calabria: Haitem Jabeur Fathallah muore dopo un malore in partita

Haitem Jabeur Fathallah, 32enne della Fortitudo Messina, è morto all'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso del match contro la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold di basket. Fathallah si era accasciato a terra perdendo i sensi: partita subito sospesa per soccorrere il cestista, portato in ambulanza in ospedale dove è morto poco dopo il ricovero.