Basket, supercoppa italiana: Tortona in final eight, Varese sconfigge Cremona

Il Bertram Derthona batte Trieste 91-76 e vince il girone: affronterà la Virtus Bologna. 86-78 nel derby lombardo vinto dalla Openjobmetis

La neopromossa Tortona strappa il terzo dei quattro pass dei gironi per accedere alle Final Eight di supercoppa italiana di basket. Il Bertram Derthona sconfigge Allianz Trieste 91-76, sfruttando un secondo quarto sontuoso di Wright (16 punti con 6/6 dal campo), e si prepara ad affrontare la Virtus Bologna ai quarti. Nell’altra sfida della domenica, ObenjobMetis Varese batte Vanoli Cremona 86-78: entrambe sono già comunque eliminate.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-ALLIANZ TRIESTE 91-76

La neopromossa Tortona completa il suo capolavoro e passa il girone di supercoppa italiana di basket, battendo Trieste 91-76 e ottenendo il suo terzo successo in tre partite. Inizio di partita equilibrato, in cui il massimo vantaggio arriva per gli ospiti sul 20-16 con i tre liberi infilati da Fernandez. I friulani quindi chiudono il primo parziale avanti 22-20. Le due squadre giocano punto a punto in avvio di secondo quarto, poi Wright inizia a trascinare il Derthona: soltanto in questo parziale infila 16 punti (4/4 da tre, 2/2 da due) e permette ai padroni di casa di andare all’intervallo lungo sul 44-38. I piemontesi tornano meglio in campo e scavano un solco importante, trascinati dalle giocate di Macura e Daum. Tortona va a +10 e prosegue con la tripla di Cain e il canestro di Filloy, portandosi a +15 e addirittura a +17 a fine quarto, 69-52. Con il gioco da tre punti di Cannon e la tripla di Severini l’ultimo parziale vede presto il Derthona sul 75-54, a conferma che gli ultimi minuti saranno soltanto per gli appassionati di statistiche e per i cultori del garbage time. Finisce 91-76 e Tortona, che pochi mesi fa giocava in A2, trova il suo posto nelle final eight di supercoppa italiana, dove troverà la Virtus Bologna.

OPENJOBMETIS VARESE-VANOLI CREMONA 86-78

Va a Varese la sfida tutta lombarda con Cremona, tra le due squadre già eliminate del gruppo B. L’86-78 finale per la Openjobmetis è figlio di una partita comunque interessante e incerta per tutto il suo svolgimento. I padroni di casa partono meglio e si portano presto sul 9-4, ma Tinke e Miller guidano il rientro degli ospiti, aiutati anche da Spagnolo e Agbamu. La Openjobmetis riprende ad allungare e con il libero di Jones termina il primo quarto avanti 24-19. Gli ospiti ritornano davanti in avvio di secondo quarto, con la tripla di Gallo e il canestro di Miller da due. Il parziale si traduce in un’entusiasmante lotta punto a punto, fin quando il break con i canestri di Ferrero ed Egbunu porta i varesini a +5: Tinkle prende il rimbalzo offensivo e sigla il canestro che fissa il punteggio sul 45-42 Openjobmetis all’intervallo lungo. I padroni di casa provano l’allungo in avvio di terzo quarto e solo qualche giocata di Spagnolo tiene Cremona agganciata. La tripla di Wilson, per il 62-53, sembra indirizzare la partita ma Vanoli reagisce ancora e si riporta a -5 alla fine del terzo quarto, 64-59. Nell’ultimo parziale i padroni di casa vengono avvicinati dalla tripla di Tinkle, ma allungano di nuovo con Ferrero. A 4’ dalla fine la tripla di Jones, che vale l’80-73, mette le distanze e fa da preludio a un finale più tranquillo per Varese, che tiene fino all’86-78 firmato dal canestro dopo rimbalzo offensivo di Sorokas. La vittoria aiuta la Openjobmetis a non subire il terzo ko in altrettante partite, mentre Cremona conclude il suo girone con due punti.