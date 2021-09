Basket, Supercoppa Italiana: vittorie per Sassari e Tortona, sabato i quarti di finale

BASKET

I sardi sconfiggono Varese per 77-61, i piemontesi superano Trento in trasferta col punteggio di 75-64

Si disputa con i verdetti già scritti l’ultima giornata dei gironi di Supercoppa Italiana: Sassari e Tortona, entrambe già qualificate, vincono le proprie partite rispettivamente contro Varese e Trento. I sardi superano la Openjobmetis in casa per 77-61 e nei quarti sono attesi da Rimini, i piemontesi firmano un 75-64 contro l’Aquila Basket e ora affronteranno la Virtus Bologna. Quarti di finale in programma sabato 18 settembre. derthonabasket.it

SASSARI-VARESE 77-61

Tutto facile per Sassari, già sicura del primo posto nel gruppo B e quindi con la mente sgombra nell’incontro casalingo contro Varese. I sardi si lasciano sorprendere soltanto nel primo parziale, chiuso col vantaggio degli ospiti sul 18-17. Poi però gli uomini di Cavina cominciano a carburare e tra il secondo e soprattutto il terzo quarto (chiuso con un vantaggio di 11 punti) ipotecano l’incontro e legittimano il primato nel girone. Inutili i 18 punti di Wilson per i lombardi, tra i padroni di casa bene Logan e Burnell (13 e 12 punti). Poi è solo ordinaria amministrazione nell’ultimo quarto e la vittoria è servita: ora per Sassari quarti di finale contro Rimini, in programma sabato 18 settembre alle 15.

TRENTO-TORTONA 64-75

Tutto già deciso anche nel gruppo D, con Tortona sicura dei quarti di finale e Trento fanalino di coda a zero punti. La partita rispecchia perfettamente la classifica: gli ospiti partono fortissimo e firmano un parziale di 16-4 nel primo quarto per poi arrivare addirittura a +21 in avvio di secondo. Inizio shock per i piemontesi che provano a risollevarsi e in effetti, recuperato in parte lo svantaggio, nelle due frazioni centrali regna l’equilibrio, con Caroline (23 punti per lui a fine partita) che suona la carica. Ma ormai è troppo tardi e il vantaggio della Derthona Basket dà sicurezza fino al 75-64 finale. Ora per Tortona quarti di finale, sempre sabato 18 settembre ma alle 21, contro la Virtus Bologna.