Basket, Supercoppa Italiana: buona la prima per Venezia, Treviso ko

SUPERCOPPA BASKET

Entrambe al debutto stagionale in competizioni ufficiali, Umana Reyer Venezia e De’ Longhi Treviso danno vita a un match combattuto per 35 minuti di gioco, dopo i quali gli uomini di Walter De Raffaele danno lo strappo risolutivo e conquistano la prima vittoria nel proprio girone di Supercoppa Italiana. 89-75 il punteggio finale di un match in cui brillano Jeremy Chappell e Austin Daye, autori rispettivamente di 16 e 14 punti

È brillante l’esordio in Supercoppa Italiana dell’Umana Reyer Venezia, che sconfigge grazie a un finale scoppiettante una De’ Longhi Treviso tenace ma calata alla distanza dopo tre quarti e mezzo di equilibrio quasi totale. Il derby veneto è combattuto sin dai primi possessi: il primo quarto si apre nel segno di un entusiasmante botta e risposta con protagonisti Watt da una parte e Mekowulu dall’altra. La loro ispirazione nei pressi del ferro permette alle due squadre di rispondere colpo su colpo ai tentativi di allungo avversari. I ritmi al Taliercio sono spumeggianti, gli attacchi prevalgono sulle difese, punite in serie dai canestri di Vildera per gli ospiti e dell’ex Fotu per gli orogranata. Tra le fila trevigiane, poi, è Carroll ad accendersi. L’ex Bergamo sale velocemente in doppia cifra (saranno 18 i suoi punti alla sirena) ma i suoi sforzi non produrranno il break desiderato per via delle ottime prestazioni di Jeremy Chappell (16 punti al termine), Austin Daye (14) e, più in generale, per le alte percentuali dall’arco dei padroni di casa. La ripresa vede salire in cattedra Nicola Akele (11 punti nel quarto) che, assieme a un ottimo Mekowulu (top scorer del match con 20 punti segnati), aiuta Treviso a rimanere in scia a una Reyer che non riesce ad andare oltre i 5 punti di vantaggio. Con il passare dei minuti i tanti fischi, la stanchezza e le percentuali più basse fanno sì che, in generale, la partita perda di spettacolarità, ma non di equilibrio. Almeno fino all’ultimo quarto: i canestri di Mazzola e De Nicolao e la freddezza ai liberi di Tonut producono il 12-0 di parziale che porta la squadra di De Raffaele a toccare i 15 punti di vantaggio con poco più di quattro minuti da giocare, chiudendo di fatto la contesa in anticipo e lanciando Venezia verso la prima vittoria della propria stagione.