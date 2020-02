Basket, Serie A: Virtus Bologna sempre più prima, Milano passa a Brindisi

SERIE A

Gli anticipi della 21esima giornata della Serie A di basket regalano un sorriso alla Virtus Bologna e all’Olimpia Milano. Gli emiliani consolidano la vetta vincendo in casa 106-89 contro Pesaro nella sfida testa-coda della classifica grazie a un super Teodosic, ottenendo così il loro settimo successo consecutivo; l’Armani sbanca il PalaPentassuglia vincendo 77-74 lo scontro diretto per la terza posizione contro Brindisi grazie a Tarczewski e Sykes.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 106-89

Settima vittoria consecutiva per la Virtus Bologna (sempre più prima in campionato) contro una Victoria Libertas sempre più desolatamente ultima in classifica. Ricci e Murble siglano il 5-0 a favore di Bologna; Eboua da tre pareggia i conti sul 7-7. Una tripla di Ricci consente agli emiliani di portarsi sul + 6, ma alla fine del primo quarto Barford prima dall’arco e poi sotto canestro sigla il 25 pari. Barford è on fire all’inizio del secondo quarto con altri quattro punti consecutivi, ma questo non basta agli ospiti per riuscire a restare in vantaggio: Cournooh, Baldi Rossi e Weems fanno scappare Bologna sul +5. Baldi Rossi piazza un’altra tripla, Hunter segna due canestri da dentro l’area, Gamble schiaccia e Teodosic è implacabile al ferro (46-41). Dopo un gioco da tre punti a opera di Williams, Teodosic con una giocata da fenomeno che fissa il punteggio sul 52-47 a favore della formazione allenata da Djordjevic. Da questo momento in poi non c’è letteralmente più partita: Weems, Pajola e Marble determinano il 65-48. Pusica, Teodosic e Hunter firmano poi l’81-58 poco prima dell’inizio dell’ultima frazione di gioco, che diventa di fatto una pura formalità. Thomas, Williams e Cournooh vanno di tripla (95-74); Ricci, sempre con una bomba, permette alla capolista di chiudere con un secco 106-89 che non concede appelli.

HAPPY CASA BRINDISI-A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO 74-77

Partita equilibratissima fino alla fine. Non basta la tripla di Scola per far sì che l’Armani possa già scappare; la bomba di Bancks e l’appoggio al tabellone di Martin valgono il 13-9 per i padroni di casa. Dopo la tripla di Nedovic, il rimbalzo di Sutton manda avanti Brindisi a fine primo quarto (16-14). L’equilibrio regna comunque sovrano anche nel secondo parziale, anche se in realtà Nedovic, Sykes e Scola fanno volare gli ospiti sul + 12 (17-29). Tuttavia i brindisini riescono a piazzare un parziale di 17-3, quando Brown ruba palla a Cinciarini e aizza il PalaPentassuglia dopo avere riportato a contatto i suoi: 31-32. La tripla di Gaspardo poco prima della sirena determina il vantaggio brindisino all’intervallo lungo. L’appassionante punto a punto prosegue anche nel terzo quarto, dove i sorpassi e i controsorpassi reciproci sono continui; alla fine le tripla di Sergio Rodriguez e di Micov spaccano in due la partita: 40-46. Burns e Cinciarini non sono da meno da tre punti, prima che i due tiri liberi di Sykes non valgano il 49-56 poco prima dell’ultimo parziale del match. Stone, Sutton e Banks riportano Brindisi a un solo possesso (63-65), ma Tarczewski ridà fiato ai meneghini sotto canestro. Ettore Messina chiama timeout dopo i liberi di Kelvin Martin per il 74-75 ma è lo stesso Martin a commettere il fallo su Rodriguez che mette in ghiaccio la sfida e che regala il terzo posto a Milano.