Basket, Serie A: Virtus Bologna in testa da sola

SERIE A

La Segafredo piega in casa Cremona 79-71 e stacca momentaneamente di 2 punti l’Olimpia in vetta alla classifica

Virtus Bologna in festa dopo il successo per 79-71 contro Cremona che proietta la Segafredo in testa solitaria della Serie A di basket. L’intervallo lungo vede una formazione bolognese, completamente spentasi sul piano offensivo poco prima del riposo, avere 7 punti di vantaggio sulla Vanoli (32-25); Pajola tenta di ridare fiato ai padroni di casa, ma il divario si accorcia a fine terzo quarto (54-49). Ci pensa così Belinelli a sigillare la sfida.

In attesa della partita di domani dell’Olimpia Milano contro la Fortitudo, l’altra Bologna (la Virtus) si prende la momentanea solitaria vetta della classifica della Serie A di basket (28 punti) dopo il successo casalingo per 79-71 contro Cremona, nel match valido per la 18esima giornata di campionato. Top-scorer è Marco Belinelli con 20 punti; il migliore della squadra di coach Paolo Galbiati è invece Matteo Spagnolo, il quale chiude con 18.



Dopo il 4-8 iniziale, i padroni di casa cambiano volto: Mannion illumina la manovra delle Vu Nere con quattro assist in pochi minuti. Ottima anche la prestazione di Cordinier, che trova due canestri e altrettanti assist. I lombardi si sciolgono e perdono di incisività in attacco; così il primo quarto si chiude sul 25-12. Nella seconda frazione di gioco, però, la Vanoli recupera punto su punto, andando all’intervallo lungo con un -7 (32-25) firmato dal suo miglior giocatore in campo, Matteo Spagnolo. Nel frattempo McNeace trova un paio di giocate importanti, compresa una poderosa schiacciata da fermo e una stoppata a due mani su Cordinier.



In avvio di terzo parziale, è ancora protagonista Spagnolo, che trova anche una bella tripla. La Virtus appare ancora in difficoltà. Nei minuti finali fioccano i canestri: da una parte Pajola (7 punti nel quarto) e Belinelli, dall’altra trova i primi punti della sua nuova avventura Kohs. Sulla sirena, Pecchia trova un’importantissima tripla (54-49). Poeta illumina il gioco dei suoi nell’ultimo quarto, caricandosi la squadra sulle spalle da vero capitano. Arrivano azioni e punti importanti, compresa la tripla che vale il pareggio (56-56). I quattro punti di fila di Mannion ridanno comunque fiato alla Virtus. Con ancora cinque minuti da giocare, arriva il quinto fallo dei lombardi, con gli emiliani che poi si presentano spesso alla lunetta. È Marco Belinelli a trascinare ancora una volta i suoi, trovando la sua migliore serata dal punto di vista realizzativo della stagione. L’Armani è staccata di 2 punti.