Basket, Serie A: Virtus Bologna e Trieste salgono al secondo posto, vince anche Trentino

I campioni d'Italia in carica battono 88-75 Pesaro, l'Allianz si impone a Sassari. La Dolomiti Energia supera Brescia

Nella settima giornata della Serie A di basket, la Virtus Bologna batte 88-75 Pesaro: decisivi, per i campioni d'Italia in carica, i 18 punti di Hervey e Weems. Le Vu Nere salgono a quota 10 a -2 dall'Olimpia e insieme a Trieste: l'Allianz, infatti, passa 83-74 in casa di Sassari grazie a Mian e Banks, che mettono a referto 16 e 13 punti. Gioisce anche Trentino: la Dolomiti Energia supera 78-72 Brescia con i 21 di Mitrou-Long.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 88-75

La Virtus Bologna si rialza e, dopo le sconfitte con Napoli e Tortona, torna al successo battendo 88-75 Pesaro, al sesto ko in sette partite. La Carpegna Prosciutto parte bene e sembra, almeno inizialmente, reggere l'urto dei campioni d'Italia in carica, che dopo il -3 (18-21) del primo quarto alzano però i ritmi e, con un netto 30-20, si portano in vantaggio (48-41) all'intervallo lungo. Gli ospiti restano a contatto con la formazione di Scariolo, che chiude però i conti allungando ulteriormente nell'ultimo periodo. Finisce 88-75: decisivi i 18 punti messi a segno sia da Hervey che da Weems, con anche Cordinier, Jaiteh e Tessitori (14, 13 e 10) in doppia cifra. Solo tre giocatori di Pesaro, invece, superano i 10 punti: Delfino (14), Sanford (13) e Zanotti (12). La Virtus sistema parzialmente la classifica e, insieme a Trieste, aggancia momentaneamente il secondo posto di Brindisi. Pesaro, invece, resta ultimo con soli 2 punti.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 74-83

Trieste centra il quinto successo in sette partite e agguanta temporaneamente il secondo posto di Brindisi grazie all'83-74 in casa di Sassari. Un punteggio, però, che non rende giustizia alla partita dell'Allianz, che al Palaserradimigni domina per 30 minuti, con la vittoria soltanto ridimensionata nel finale dai sardi e con gli ospiti evidentemente col freno a mano tirato. Trieste, infatti, concede appena 42 punti nei primi tre periodi, realizzandone però 71, con i padroni di casa che mettono a referto solo 8 punti nel terzo quarto e addirittura doppiati (33-16) nel secondo. Inutile, allora, il 32-12 in favore di Sassari, che riesce soltanto a rendere meno ampio il distacco. Finisce 83-74, con Trieste che passa grazie ai 16 punti di Mian e ai 13 di Banks, oltre ai 12 di Delia e Konate. Tra gli uomini di Cavina, invece, solo Burnell (13), Battle (11) e Gentile (10) raggiungono la doppia cifra: arriva la terza sconfitta consecutiva per il Banco di Sardegna, già ko contro Brescia e Milano.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 78-72

Alla BLM Group Arena, è il secondo tempo a premiare Trentino, che dopo il 33-33 dei primi 20 minuti gioca un'ottima ripresa e batte 78-72 Brescia. Il 17-16 della Germani nel periodo d'apertura si ripete nel secondo, ma in favore della Dolomiti Energia, che poi si avvicina alla vittoria con il 22-17 del terzo quarto. La giocata del match è la tripla a meno di due minuti dal termine di Cameron Reynolds, che permette ai padroni di casa di passare dal 70-69 al 73-69, assicurandosi poi la vittoria grazie ai liberi di Bradford. Tra le fila di Molin, sono in quattro a chiudere in doppia cifra: Reynolds è il migliore dei suoi con 19 punti, mentre Flaccadori ne mette a referto 15, con Bradford a 13 e Williams a 12. La Dolomiti Energia festeggia così il quarto successo, mentre per Brescia è la quarta sconfitta, che interrompe una striscia di tre vittorie di fila arrivate contro Napoli, Sassari e Fortitudo Bologna.