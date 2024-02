Basket, Serie A: Pistoia e Brindisi ko, sorridono Venezia e Milano

BASKET

La Reyer e l'Olimpia battono Pistoia (96-69) e Brindisi (69-55): Virtus momentaneamente agganciata al secondo posto

© X Reyer Venezia Nella ventesima giornata della Serie A di basket, vincono Venezia e Milano, che si impongono rispettivamente su Pistoia (96-69) e Brindisi (69-55): successi fondamentali per confermarsi terze e agganciare momentaneamente al secondo posto la Virtus. Al Taliercio, la Reyer sorride grazie ai 20 punti di Rayjon Tucker, mentre a trascinare gli uomini di Messina nel match del Forum sono Napier e Voigtmann, che ne mettono a referto 11 e 10.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-HAPPY CASA BRINDISI 69-55

Continua a volare l'Olimpia Milano, che si riprende il terzo posto insieme a Venezia battendo 69-55 Brindisi. Al Forum, la formazione di Messina, ancora galvanizzata dal successo con il Real Madrid in Euroelga, sfrutta il secondo periodo (23-11 di parziale) per allungare sui pugliesi che chiudono i primi 10 minuti avanti di un punto (14-13). La fase centrale sorride dunque ai campioni d'Italia in carica, che ne approfittano per presentarsi all'ultimo periodo sul +13 (55-42), così i 10 minuti conclusivi sono di pura gestione. Finisce 69-55 con solo due giocatori di Milano in doppia cifra: Shabazz Napier (11) e Johannes Voigtmann (10). L'Olimpia si conferma terza ma soprattutto tiene aperta la striscia di vittorie: nelle ultime 10 partite ha vinto 9 volte. L'Happy Casa, invece, resta penultima a quota 8.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-HAPPY CASA BRINDISI 69-55 (13-14, 36-25, 55-42)

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 3 (1/3 da 3), Melli 9 (4/5 da 2, 1/4 tl), Napier 11 (1/2, 1/2, 6/6 tl), Shields 5 (1/4, 1/6), Voigtmann 10 (5/8 da 2), Bortolani 5 (1/3, 1/3), Ricci 3 (1/2 da 3), Flaccadori 2 (1/4 da 2), Hall 6 (3/3 da 2), Caruso 4 (2/3 da 2), Mirotic 9 (3/3, 1/4), Hines 2 (1/1 da 2). All.: Messina

Happy Casa Brindisi: Morris 10 (1/8, 1/3, 5/5 tl), Sneed 17 (4/13, 2/4, 3/5 tl), Laszewski 10 (2/7, 2/5), Bayehe 10 (4/8, 2/2 tl), Senglin 3 (1/4 da 3), Laquintana 2 (1/4 da 2), Riismaa 0, Lombardi 0, Bartley 3 (1/5, 1/2 tl). N.e.: Malaventura, Seck. All.: Sakota

UMANA REYER VENEZIA-ESTRA PISTOIA 96-69

Pronto riscatto di Venezia, che in campionato torna a sorridere ipotecando il quattordicesimo successo già nel primo tempo: battuta 96-69 l'Estra Pistoia che alza bandiera bianca dopo metà partita. Il tabellone del Taliercio, dopo 20 minuti, recita già un eloquente +29 (51-22), poi il 27-21 del terzo quarto è l'allungo decisivo per la Reyer, trascinata dai 20 punti di Rayjon Tucker e ai 16 di Heidegger, oltre ai 16 di Wiltjer e ai 14 di Amedeo Tessitori. Non funziona niente, invece, tra le fila dell'Estra, che incassa la terza sconfitta di fila e resta a quota 18: inutili i 21 punti del top scorer Ryan Hawkins che chiude con 7 triple segnando, di fatto, soltanto dall'arco.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-ESTRA PISTOIA 96-69 (27-12, 51-22, 78-43)

Umana Reyer Venezia: Spissu 3 (1/2 da 3), Casarin 13 (3/3 da 2, 2/3 da 3, 1/2 tl), Simms 0, Tucker 20 (6/8, 1/3, 5/6 tl), Tessitori 14 (7/9 da 2), Heidegger 16 (4/6, 2/4, 2/2 tl), De Nicolao 2 (2/2 tl), O'Connell 5 (1/4, 1/2), Janelidze 2 (1/1 da 2(, Kabengele 4 (2/6 da 2), Books 2 (1/1 da 2), Wiltjer 15 (3/3, 3/5). All.: Spahija.

Estra Pistoia: Willis 8 (2/5, 1/7, 1/2 tl), Moore 10 (3/3, 1/4, 1/1 tl), Varnado 4 (2/8 da 2), Hawkins 21 (7/13 da 3), Ogbeide 6 (2/5 da 2, 2/4 tl), Della Rosa 0, Saccaggi 5 (1/2, 1/1), Del Chiaro 7 (2/4, 1/1), Wheatle 8 (4/7 da 2). N.e.: Cemmi. All.: Brienza