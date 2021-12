Basket, Serie A: Trieste costringe l'Olimpia al primo ko

BASKET

L'Allianz vince 71-68 in casa contro la formazione di Messina, che perde dopo undici successi di fila

Arriva alla dodicesima giornata della Serie A di basket il primo ko in campionato per l'Olimpia Milano: dopo undici vittorie di fila, infatti, la formazione di Messina perde 71-68 a Trieste contro l'Allianz Pallacanestro, che dopo il 38-38 dell'intervallo lungo ribalta il -6 di fine terzo periodo e con il 18-9 dell'ultimo quarto si garantisce la vittoria. Decisivi i 19 punti di Adrian Banks, non bastano i 16 di Daniels per la capolista.

C'è sempre una prima volta, anche per l'Olimpia Milano nella Serie A di basket. E infatti, alla dodicesima giornata, arriva il primo ko per la formazione di Messina, che dopo undici successi consecutivi perde 71-68 sul campo dell'Allianz Pallacanestro Trieste, capace di rimontare il -6 di fine terzo periodo e costringere gli ospiti a segnare soltanto 9 punti nei 10 minuti conclusivi. Il primo tempo è equilibrato, come dimostra il 38-38 dell'intervallo lungo all'Allianz Dome, poi l'Olimpia trova il 21-15 al rientro sul parquet e sale sul 59-53. A quel punto, i padroni di casa trovano il periodo perfetto, doppiando Milano (18-9) e ribaltando il risultato, con gli uomini di Messina che sbagliano la tripla del possibile overtime. Trieste sorride grazie ai 19 punti di un super Adrian Banks, mentre l'Olimpia crolla nonostante i 16 punti di Troy Daniels, che sbaglia dall'arco il possibile 71-71 a pochi secondi dalla fine. Nonostante il primo ko in campionato, Milano resta comunque in vetta alla classifica con 11-1 di score, ma torna a riassaporare l'amaro gusto della sconfitta anche in Serie A. Sorride, invece, Trieste, che sale a 7-5 e torna alla vittoria dopo la sconfitta di Bologna con la Fortitudo.