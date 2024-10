Basket, Serie A: Trapani sbanca Varese, rimonta di Cremona a Napoli

OPENJOBMETIS VARESE-TRAPANI SHARK 100-109

Ancora un ko per Varese, 109-100 in casa contro la sorpresa Trapani. Primo quarto dai ritmi piuttosto alti, con tanti canestri da una parte e dall’altra. I padroni di casa premono forte sull’acceleratore, trascinati da Brown e da Gray. I siciliani inseguono al termine del primo periodo, sul 33-24. La squadra di Mandole, priva di Mannion, scappa via anche oltre le dieci lunghezze di vantaggio, ma Robinson e Petrucelli fanno leggermente rientrare gli ospiti: al termine dei primi due periodi il punteggio è sul 57-52. I ragazzi di Repesa non si danno per vinti, e la tripla di Pleiss vale addirittura il vantaggio sul 79-78 a un quarto dalla fine. La sfida è accesissima negli ultimi seicento secondi, con Robinson e il nuovo acquisto Galloway che spingono gli Shark fino al +5 a quattro minuti dalla fine. Notae segna due canestri pesantissimi da tre punti negli ultimi centottanta secondi, con l’Openjobmetis che non riesce più a ricucire il divario. Vince Trapani 109-100 e fa tre su quattro in stagione, ancora a zero vittorie Varese.