Basket, Serie A: Tortona super, crolla ancora la Virtus Bologna

Dopo la sconfitta contro Napoli, cade ancora la Virtus Bologna che nella sesta giornata di Serie A viene superata 93-76 da Tortona. Ottima partita per i piemontesi mentre per i campioni d’Italia in carica è il secondo passo falso consecutivo che ferma la squadra di Scariolo a otto punti in classifica. Inutili i 28 punti di Weems per la Virtus, la Derthona Basket risponde con Daum e Macura. Vince anche Brindisi al fotofinish su Venezia 81-80.

TORTONA-VIRTUS BOLOGNA 93-76

Seconda sconfitta consecutiva e piccola crisi per la Virtus Bologna in campionato: dopo il ko contro Napoli, gli uomini di Scariolo si arrendono a sorpresa anche a Tortona. Primo quarto equilibrato con la Virtus che chiude in vantaggio con un leggero scarto di due punti. Nel secondo parziale escono di forza i padroni di casa mentre i campioni d’Italia in carica si rilassano e pagano caro il passaggio a vuoto: 15 punti di fila di Tortona consegnano il 51-36 ai piemontesi all’intervallo e mettono nei guai i bolognesi. Nel terzo tempo la Virtus prova una lenta rimonta riuscendo a dimezzare lo svantaggio e chiudere a -8 dagli avversari (73-65) ma ancora non basta e nel quarto/quarto la Derthona è bravissima a non disunirsi e a riprendere in mano il pallino del gioco allungando nuovamente fino al 93-76 finale. Servono a poco alla Virtus i 28 punti di Weems (miglior marcatore), Tortona si affida a Daum e Macura con rispettivamente 18 e 15 punti.



BRINDISI-VENEZIA 81-80

Vittoria al fotofinish dopo un ultimo quarto punto a punto per Brindisi su Venezia. I pugliesi scappano in avvio ma nei due parziali centrali la Reyer recupera e quindi nell’ultimo parziale è equilibrio assoluto. Alla fine la spunta Brindisi che ottiene così la quinta vittoria consecutiva e i 10 punti in classifica. Resta a quattro punti invece Venezia.