Basket, Serie A: Scola fa valere la dura legge dell’ex con Milano, colpaccio Varese al Forum 81-83

L’argentino guida l’Openjobmetis con 18 punti e l’Olimpia non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti di un match complicato

Nel posticipo della 25esima giornata di Serie A di basket Varese riesce nella clamorosa impresa di espugnare Milano nel derby lombardo, 81-83. L’Openjobmetis guida la gara per quasi tutta la durata, ma nel quarto quarto l’Olimpia torna avanti con qualità. Scola, miglior marcatore con 18 punti, e Ruzzier firmano però la controreazione ospite che vale un posto nell’affollata corsa per un pass ai playoff per lo scudetto. twitter

È la seconda sconfitta consecutiva per Milano, ma soprattutto è la quarta vittoria di fila per Varese, in un derby lombardo che l’Olimpia non perdeva da addirittura otto anni. La squadra di Messina perde quindi in casa per 81-83 e rimane a due punti di vantaggio su Brindisi e Virtus Bologna, stregata dalla prova di squadra degli ospiti, slanciata all’inizio e coriacea nel finale. La differenza nel capoluogo la fa alla fine il tiro da due - 63% a 49% per gli sfavoriti -, così come la reattività sotto il tabellone, con l’Armani Exchange che paga un 29-40 nei rimbalzi complessivi. Brillano Scola (18 punti), Ruzzier (17) e Douglas (16) ed Egbunu flirta con la doppia doppia aggiungendone 9 ad altrettanti rimbalzi. Dall’altra parte Shields delude con 2/11 dal campo e in tre si appaiano a 14 punti: Punter, Rodriguez e Leday. Varese chiude la prima frazione con un 18-24 che riesce a salvaguardare fino all’intervallo lungo con quattro punti di vantaggio, di nuovo tornati sei a dieci minuti dalla fine, prima di un finale scoppiettante.

Nel quarto quarto Milano suona infatti la carica per evitare una dolorosa Pasquetta, spinge e mette il naso avanti con una tripla di Rodriguez a cinque minuti e mezzo dalla sirena finale, ma Douglas lo imita subito e Varese inscena una contro-accelerata. La squadra di Messina sbaglia tanto e scende a due possessi di ritardo dagli ospiti e la stoppata di Egbunu su Shields a un minuto dal termine sembra chiudere i conti: Hines però vendica il compagno allo stesso modo e sul ribaltamento firma il vantaggio con un gioco da tre punti. Nulla da fare, Ruzzier ne intavola un altro con una giocata straordinaria: 81-83 con otto secondi da giocare, ma la penetrazione di Datome si ferma al ferro. È zona playoff per la Openjobmetis.