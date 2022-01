Basket, Serie A: Milano torna in testa, Brescia vince ancora

BASKET

Olimpia supera la Fortitudo 74-64 e risponde alla Virtus, la Germani stende Venezia. Reggiana e Treviso passano all’extratime

La Virtus chiama, l'Olimpia risponde. Nella diciottesima giornata di Serie A basket, Milano sconfigge la Fortitudo 74-64 e torna davanti agli altri bolognesi, di cui ha gli stessi punti con una partita in più da giocare. Più indietro Germani Brescia trova il sesto successo consecutivo, 93-82 a Venezia, mentre Sassari batte Brindisi 102-75. Varese rimonta Trentino 90-89, successi al supplementare per Reggio Emilia a Tortona e Treviso a Pesaro. ansa

ARMANI EXCHANGE MILANO–FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 74-64

La Fortitudo non fa il miracolo e Milano si rimette davanti alla Virtus, con un comodo 74-64 che permette di agganciare gli altri bolognesi a quota 28. Olimpia parte meglio ma soffre un Benzing immarcabile: 12 punti nel primo quarto. Trascinati dal tedesco, gli ospiti chiudono il primo periodo avanti 23-19, ma Armani inizia a macinare gioco e sorpassa: all’intervallo lungo Milano conduce 37-36. Gli uomini di Messina tornano dagli spogliatoi con più veemenza e allungano con un parziale di 9-0 (con sei punti di Bentil), per poi proteggere il vantaggio nonostante un Frazier ispirato (22 punti). Le triple di Hall e Alviti disegnano il 67-54 che sa di strappo definitivo: gli ultimi minuti sono solo gestione per Olimpia, prima in classifica grazie all’ennesima prestazione corale, con Datome top scorer a quota 15 e Melli a 6 punti e 6 rimbalzi.

BERTRAM DERTHONA TORTONA–UNAHOTELS REGGIO EMILIA 93-98 d.t.s.

Reggio Emilia strappa la seconda vittoria consecutiva all’overtime espugnando il non facile campo di Tortona in un 98-93 combattuto fino all’ultimo, per confermarsi in zona playoff. Unahotels esce meglio in avvio di partita e si porta 12-4, prima di subire il rientro dei padroni di casa, trascinati da Mascolo. Il +6 ospite all’intervallo lungo si scioglie già nel periodo successivo, in cui i piemontesi si portano a +9 con una buona serie di Daum. Tortona arriva fino a +14 ma perde lo slancio: il +7 a 3’ dalla fine non basta e la tripla di Strautins manda le squadre al supplementare, in cui Cinciarini (doppia doppia con 15 punti e 10 assist) sale in cattedra tra azioni e assist, armando Hopkins (11 punti e 8 rimbalzi) e Olisevicius (21 punti), che in lunetta firma il 98-93 definitivo.

OPENJOBMETIS VARESE–DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 90-89

Varese rimonta nel finale e sorprende Trento fino a conquistare un successo 90-89 difficilmente pronosticabile a metà dell’ultimo quarto. Openjobmetis festeggia la terza vittoria consecutiva grazie al 2/3 di Keene nei liberi decisivi sul fallo di Saunders, coronando una prestazione da 23 punti. Eppure i trentini, trascinati da Reynolds (26 punti con 10/14 dal campo e 6 rimbalzi), controllano a partire dalla rimonta 23-10 nel secondo quarto, fino a condurre 80-71 a 4’30” dalla sirena finale. Keene (23 punti ma 7/20 dal campo) trova prima la tripla del sorpasso 88-87 a 25” dal termine e poi il fallo sul tiro da tre che vale il successo per uscire dalla zona retrocessione.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO–NUTRIBULLET TREVISO 105-108 d.t.s.

Treviso rialza la testa e dopo quattro sconfitte consecutive supera Pesaro 108-105 al supplementare. Alla Vitrifrigo Arena gli ospiti mettono in piedi una partita di applausi, soprattutto per la situazione emergenziale in cui versa il roster: solo sei giocatori disponibili, insieme a due giovani. La Nutribullet sfrutta il quintetto “titolare” per andare subito in avanti in avvio e piazzare parziali importanti (11-0 in avvio di terzo quarto), ma quando bisogna mettere mani alla panchina fatica e subisce la vena realizzativa di Lamb (27 punti con 7/11 da tre). Il finale dei tempi regolamentari si gioca quindi a punto a punto: è un canestro di Imbrò a valere l’extratime, prima dell’errore di Lamb su un tiro forzato. Treviso raschia dal fondo del barile le energie del successo e allunga con la tripla di Imbrò (23 punti, 13 rimbalzi e 6 assist) e la precisione di Bortolani (23 punti). E Nutribullet vince 108-105 in piena emergenza.

UMANA REYER VENEZIA–GERMANI BRESCIA 82-93

Brescia non si ferma più e si prende anche lo scalpo dell’Umana Reyer, espugnando Venezia 93-82 per scrivere il suo sesto successo consecutivo. La Germani va sotto 26-16 nella prima parte del match ma risale con un parziale di 14-0, che costruisce una partita combattuta nella parte centrale. Gli ospiti sono efficaci soprattutto con Mitrou-Long (28 punti) e Della Valle (22 con 6 assist), i padroni di casa trovano in Echodas (24 punti e 8 rimbalzi) il proprio punto di riferimento. I veneti vanno 66-64 a fine terzo quarto e poi scompaiono dal 73-75, subendo un parziale di 2-12 nella fase decisiva dell’incontro. Per Brescia il 93-82 vale il terzo posto solitario.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI–HAPPY CASA BRINDISI 102-75

Sassari si aggiudica un’importante sfida per la lotta nella zona playoff, difendendo il fattore campo contro Brindisi con un netto 102-75. Al Serradimigni i padroni di casa prendono il largo nel secondo quarto, in cui infilano un parziale di 26-14, trascinati dalla coppia Bendzius (18 punti) e Robinson (20), e scavano un solco mai più colmato. Brindisi prova a rimanere a galla con la qualità di Nick Perkins, ma per buona parte del terzo quarto deve fare a meno di Josh Perkins, a quota 4 falli. I sardi si presentano all’inizio dell’ultimo periodo avanti 73-59. A 6’ dalla fine Burnell trova il canestro del +21 che chiude ogni discorso, fino al 102-75 finale. Con questo successo, Sassari si porta a una sola vittoria dalla zona playoff: l’ultimo posto disponibile, al momento, è occupato proprio da Brindisi.