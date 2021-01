Basket, Serie A: Milano soffre ma s’impone a Treviso 82-77

BASKET

L’Olimpia Milano conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato e consolida la vetta della classifica, volando momentaneamente a +10 su Brindisi, Sassari e Virtus Bologna: sconfitta Treviso in casa sua 82-77. Al PalaVerde l’Armani chiude in vantaggio all’intervallo lungo 45-42, trascinata da un ottimo LeDay. La De’ Longhi mette la freccia a metà dell’ultimo quarto, ma la formazione di coach Messina si conferma ancora una volta implacabile. twitter

Treviso riscatta, dal punto di vista della prestazione, la figuraccia rimediata all’andata, ma comunque Milano si dimostra cinica il giusto per ripetere l’arrivo in volata a Cremona di pochi giorni fa e controllare l’esito del match. Successo numero 15 in campionato per l’Olimpia; il sesto consecutivo, che permette alle Scarpette Rosse di consolidare la testa della classifica. Decisivi i 24 punti di Zach LeDay, ma anche le triple di Rodriguez e Datome che tengono viva Milano nei momenti più difficili, in cui Treviso sembrava poter allungare.

Nei primi 10 minuti Milano allunga subito con due canestri di un sempre più ritrovato Tarczewski, ma poi la De’ Longhi reagisce e si gioca punto su punto. LeDay fa scappare via Milano sul +5, ma i veneti mettono un bel parziale e si va sulla prima sirena con la tripla di Rodriguez che dà il 23-22 per Milano. Al cambio di passo dell’Olimpia risponde Logan con le sue triple. La bomba di Datome ferma il parziale trevigiano e il canestro finale di LeDay manda le squadre all’intervallo lungo con Milano avanti 45-42. Gli ospiti si portano anche sul +7 con la tripla di Datome e i canestri di LeDay e Tarczewski, ma un fallo tecnico fischiato a Punter consente a Treviso di rimontare e addirittura di portarsi in vantaggio con la tripla di Logan. Rodriguez e Datome riportano l’Olimpia avanti. Milano che allunga nuovamente sul +7 ma ancora una volta Treviso non crolla: si va all’ultimo quarto con le squadre in perfetta parità (65-65). Imbrò dà il +5 ai padroni di casa; LeDay riportare l’Olimpia in equilibrio. Rodriguez mette poi la tripla del +3 a metà quarto. A 45 secondi dalla fine c’è un fallo in attacco di Delaney, ma non ne approfitta Treviso. Milano può così gestire il pallone, con il fallo subìto da Rodriguez a 13 secondi dalla fine che vale il +5. La tripla sbagliata da Logan chiude ufficialmente il discorso.