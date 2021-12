Basket, Serie A: Milano si conferma a punteggio pieno, vince anche la Virtus Bologna

BASKET

L'Olimpia supera 76-62 Brescia e fa undici su undici. I campioni d'Italia in carica passano a Cremona, colpo di Sassari a Venezia

Nell'undicesima giornata della Serie A di basket, l'Olimpia Milano batte 76-62 Brescia e resta in vetta a punteggio pieno grazie ad un gran secondo tempo: 44-30 dopo il 32-32 dei primi due quarti. Sorridono anche i campioni d'Italia della Virtus Bologna, che passano 87-75 in casa di Cremona. Sassari batte 76-70 Venezia in rimonta, successi all'overtime per Napoli e Trento, che stendono Varese (98-89) e Tortona (85-80).

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-GERMANI BRESCIA 76-62

Salgono a undici le vittorie di Milano, che si conferma a punteggio pieno in Serie A con un gran secondo tempo. Al Forum, l'Olimpia passa 76-62 in un match deciso nel terzo e nell'ultimo periodo, visto che all'intervallo lungo è 32-32. Il 24-13 dei 10 minuti conclusivi non lascia scampo alla Germani, che incassa il settimo ko stagionale. Tra le fila degli uomini di Messina, sono in cinque ad andare in doppia cifra: Ricci ed un sempre più positivo Bentil chiudono con 14 punti, mentre Datome ne mette a referto 11, con Shields e Tarczewski a quota 10. Da segnalare un super Nicolò Melli, che pur realizzando soltanto 4 punti trova ben 14 rimbalzi, mentre tra le fila di Brescia Amedeo Della Valle è top scorer con 17 punti, con Mitrou-Long a 13 (e 3/7 dall'arco) e Moore a 11. Milano si conferma imbattibile e sale a 11-0 di score, contro il 9-2 della Virtus Bologna.

VANOLI BASKET CREMONA-VIRTUS SEGAFREDO-BOLOGNA 75-87

Non sbagliano i campioni d'Italia in carica: la Virtus Bologna, infatti, passa 87-75 in casa di Cremona e ottiene il nono successo in undici partite, confermandosi seconda alle spalle di Milano. Il match del PalaRadi si decide nella ripresa, visto che all'intervallo lungo gli ospiti sono avanti solo di due punti (43-41): è allora il 27-19 del terzo periodo a dare un'importante spallata alla partita, con Amar Alibegovic imprendibile. Il numero 7 di Scariolo chiude con addirittura 25 punti in 28 minuti, uno strepitoso 4/6 dall'arco e 6 rimbalzi. Bene anche Marco Belinelli, che trova 15 punti con 6/6 ai liberi, e Jaiteh, in doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi, oltre a un Weems che ne mette a referto 12. Tra le fila di Galbiati, Tinkle chiude con 21 punti, Pecchia a 16: numeri che non bastano ad evitare il quinto ko consecutivo, l'ottavo in campionato.

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 70-76

Incredibile rimonta di Sassari, che sotto di 9 punti prima dell'ultimo quarto supera Venezia con 10 minuti da urlo. All'intervallo lungo, la Reyer è addirittura a +8 (44-36), un distacco che non varia sensibilmente nel terzo quarto (15-14). L'avvio di ultimo periodo, però, è clamoroso: 22-3 in favore del Banco di Sardegna, che riesce a chiudere la sfida prima della sirena conclusiva, al termine della quale Venezia riesce solo a rendere meno amaro dal punto di vista del risultato (70-76) un pesantissimo ko. Dopo sei sconfitte di fila, invece, i sardi riescono a tornare alla vittoria, per la quale sono decisivi i 20 punti di Gerald Robinson (8/11 in area), così come i 14 Eimantas Bendzius e i 12 di David Logan. Watt ne realizza 18, Brooks 12 tra le fila della formazione di De Raffaele: numeri insufficienti a salvare la Reyer, che scivola così all'ottavo posto insieme a Tortona e Reggio Emilia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-HAPPY CASA BRINDISI 72-56

Con un clamoroso terzo quarto chiuso sul 25-9, Reggio Emilia batte 72-56 Brindisi e sale a 10 punti agganciando Tortona e Venezia. L'Unahotels si garantisce la quinta vittoria in campionato ad inizio secondo tempo all'Unipol Arena, visto che all'intervallo lungo gli emiliani sono avanti solo di 2 punti (33-31): prima degli ultimi 10 minuti di gioco, però, la sfida è già virtualmente assegnata, con i pugliesi che non riescono a rientrare e incassano il quarto ko consecutivo. La formazione di Caja passa soprattutto grazie ai 16 punti di Olisevicius, che in 28 minuti trova un ottimo 2/6 dall'arco e 3 rimbalzi, con anche Hopkins (13) e Thompson Jr (10) in doppia cifra. L'Happy Casa, invece, chiude con soli due giocatori con almeno 10 punti: Perkins (14) e Clark (10). Brindisi viene raggiunta a 12 punti da Trieste e Treviso, mentre la Reggiana si porta a soli 2 punti dalla zona playoff con il secondo successo nelle ultime tre partite, il quinto in questo campionato.

OPENJOBMETIS VARESE-GEVI NAPOLI BASKET 89-98

Serve l'overtime a Varese per decidere la vincitrice tra l'Openjobmetis e Napoli: la GeVi vince 98-89 e si afferma come terza forza dietro Milano e Virtus Bologna. La formazione partenopea, dopo l'83-83 dei regolamentari, si impone 15-6 nel supplementare e porta a casa il settimo successo in campionato, il quinto consecutivo: un 7-4 condiviso con Trento. Una vittoria che gli ospiti sfiorano già nei 40 minuti, dato che prima dell'ultimo quarto sono 14 le lunghezze di vantaggio in favore della formazione di Sacripanti. Sul match è evidente la firma di Jason Rich, che con una super prestazione chiude con 31 punti, 4/7 dall'arco e 7/13 in area, 7 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Zerini (16) e McDuffie (13), mentre i quattro giocatori in doppia cifra (Egbunu a 23, Beane a 18, Kell a 16 e Jones a 15 con 11 rimbalzi) non salvano Varese, che incassa l'ottavo ko in questa Serie A e resta penultimo con 6 punti insieme a Cremona: solo la Fortitudo (4 ma con una partita in meno) ha fatto peggio.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA 85-80

Come Napoli, anche la Dolomiti Energia vince all'overtime e si conferma terza dietro Milano e Virtus Bologna con 14 punti. 85-80 in favore di Trentino contro Derthona, in un match in cui risulta decisivo il 9-4 del supplementare, dopo il 76-76 dei tempi regolamentari. Un equilibrio che regge per 40 minuti, con i padroni di casa avanti di 10 (44-34) all'intervallo lungo ma raggiunti già a fine terzo quarto sul 57-57, poi il 19-19 dell'ultimo periodo serve per prolungare la sfida. Decisivo Diego Flaccadori con 24 punti, di cui 16 in area, 8 rimbalzi e 2 assist, in una serata in cui anche Saunders (17), Reynolds (14) e Williams (10) raggiungono la doppia cifra. Nella formazione di Ramondino, invece, Filloy ne realizza 20 con un clamoroso 6/9 dall'arco, mentre Macura chiude a 16 e Daum a 14. Numeri che non bastano: la formazione di Molin centra il settimo successo in undici partite di campionato.