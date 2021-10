Basket, Serie A: Milano e Virtus a valanga, cade la Fortitudo

BASKET

Larghe vittorie su Trento e Varese per l’Olimpia e i campioni d’Italia in carica, esulta anche Cremona

Seconda giornata della Serie A di basket che vede i facili successi di Olimpia Milano e Virtus Bologna: gli uomini di Messina si disfano di Trento con un secco 93-72, i campioni d’Italia in carica distruggono Varese addirittura 97-56. Punteggio pieno per entrambe le squadre, mentre incassa un’altra sconfitta la Fortitudo Bologna: 94-78 a Cremona. Vittorie anche per Tortona 79-77 a Brescia e la Reggiana 102-90 contro Napoli.

BRESCIA-TORTONA 77-79

Arriva la prima vittoria stagionale per Tortona, che dopo il pesante ko all’esordio in casa contro Treviso, si impone in trasferta con Brescia alla seconda sconfitta in altrettante partite. Match equilibrato con Brescia che tiene sempre un piccolo vantaggio e le due squadre che si inseguono fino al terzo quarto. Poi gli ospiti piazzano l’allungo decisivo chiudendo il terzo parziale sul +5 e arrivando a un massimo vantaggio di dieci punti nell’ultimo quarto. I padroni di casa non recuperano più e a prendere i due punti sono i piemontesi.

MILANO-TRENTO 93-72

Senza storia la sfida tra Olimpia e Trento, che consegna il punteggio pieno agli uomini di Ettore Messina mentre condanna Trento agli zero punti in classifica. Dopo il bel successo in Eurolega contro Mosca, altra prova convincente di Milano che conduce sin da subito imponendo il proprio gioco e va all’intervallo con un vantaggio rassicurante di 15 punti. Nel terzo quarto i vicecampioni d’Italia amministrano per poi accelerare di nuovo nell’ultimo parziale e chiudere con facilità.

VIRTUS BOLOGNA-VARESE 97-56

Seconda vittoria in campionato anche per i campioni in carica della Virtus Bologna che asfaltano Varese chiudendo il match con uno scarto record di addirittura 41 punti. Non c’è mai partita al Pala Dozza, con i padroni di casa che dominano in un crescendo che non lascia alcuno spiraglio agli avversari. Dopo i primi due quarti in controllo e chiusi con un vantaggio discreto (+9 per Bologna all’intervallo) la zampata arriva nel terzo quarto: 22 punti di distacco alla fine del parziale e i lombardi in totale balìa della Virtus. Nell’ultimo quarto i ragazzi di Scariolo non mostrano alcuna pietà e infieriscono su Varese alla prima sconfitta in campionato.

CREMONA-FORTITUDO BOLOGNA 94-78

Cade invece l’altra di squadra di Bologna che incassa la seconda sconfitta in due partite, mentre Cremona conquista i primi due punti della sua Serie A. Vittoria netta per i lombardi che partono fortissimi chiudendo il primo quarto sul 24-11. Sembra in discesa per i padroni di casa ma la Fortitudo si rialza e all’intervallo è solo a -6 punti. Nel terzo parziale Cremona però si ritrova e amministra il vantaggio incrementando nel finale, per poi sferrare il colpo di grazia nell’ultimo quarto e assicurarsi un + 16 finale che non lascia appello.

REGGIANA-NAPOLI 102-90

Punteggio pieno per la Reggiana Basket, brava a risolvere la pratica Napoli non senza difficoltà. Gli emiliani sono autori di una splendida rimonta che si concretizza tra la fine del secondo e l’inizio del terzo quarto: in particolare proprio il terzo parziale, chiuso 35-20, consegna alla squadra di Reggio Emilia la fiducia necessaria per poi chiudere i conti nell’ultimo parziale. Perde un’occasione invece la squadra partenopea, al secondo ko in campionato