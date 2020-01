Basket, Serie A: Milano accelera sul finale, Treviso dominata 91-67

SERIE A

L'Olimpia Milano consolida il quarto posto nella Serie A di basket, battendo Treviso al Forum con il netto punteggio di 91-67. La gara si risolve dopo 25' di totale equilibrio: la squadra di Ettore Messina allunga a +5 a fine terzo quarto (61-56) prima di sfoderare un ultimo parziale da 30 punti, in cui Treviso esce mentalmente dalla partita. Miglior realizzatore Keifer Sykes con 18 punti, seguito dai 17 di David Logan per gli ospiti.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-DE'LONGHI TREVISO 91-67

Primi due parziali allo specchio tra Milano e Treviso: veneti avanti 22-19 dopo dieci minuti, l'Olimpia risponde con lo stesso punteggio prima dell'intervallo, per il 41-41 del riposo fedele all'equilibrio in campo. Partono meglio gli ospiti, che vanno sul 19-11 con le triple di Nikolic e Alviti. Sono loro ad avere le migliori medie realizzative dalla lunga distanza (rispettivamente 50% e 75% di realizzazione), mentre il resto della De'Longhi si intestardisce con le triple, per un 10/34 di squadra a fine gara. Più efficace l'Armani, che realizza nove triple su 19 e tira con il 50% da due. Soprattutto, la squadra di Ettore Messina approfitta della pioggia di liberi caduta negli ultimi minuti, quando gli ospiti sono afflitti dal problema dei falli. Sugli scudi, nella ripresa, Keifer Sykes (18 punti di cui 14 nei secondi 20'), Luis Scola e Arturas Gudaitis (15 a testa). Dopo un buon secondo quarto che conferma l'equilibrio, l'Armani spinge fino al +5 del 30'. Quattro di fila di Riccardo Moraschini danno il +9 in apertura di ultimo quarto, a Treviso non basta il fischiato David Logan (17 punti). Milano ha gioco troppo facile dalla lunetta e chiude la partita con un ultimo parziale da 30-11.