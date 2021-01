Basket, Serie A: l’Olimpia 'passeggia' contro Reggio Emilia

BASKET

Nella 16a giornata della Serie A di basket, l’Olimpia Milano schianta Reggio Emilia, vincendo con un netto 102-73. Al Mediolanum Forum la partita non è mai in discussione: l’AX Armani Exchange vola oltre la doppia cifra di vantaggio già nei primissimi minuti e la Reggiana non riesce mai a rispondere. Sergio Rodriguez è il top scorer dei meneghini con 18 punti, LeDay e Datome ne aggiungono 15 prima dell’ampio garbage time. da profilo twitter olimpia milano

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 102-73

Dopo il trittico di vittorie europee, l’Olimpia di coach Ettore Messina fa la voce grossa, anzi grossissima, anche in campionato, e non lascia neanche le briciole a una Reggiana che al Mediolanum Forum non ha nemmeno la soddisfazione di entrare in partita. Già il primo periodo, infatti, è un monologo delle Scarpette rosse: alla prima sirena è 31-18, con Sergio Rodriguez che segna nella frazione d’apertura 9 dei suoi 18 punti complessivi, che lo rendono miglior marcatore della formazione di casa. Gli ospiti non riescono mai a rispondere in maniera efficace alle iniziative del ‘Chacho’ e dei suoi compagni di squadra, e quando lo spagnolo lancia in alley-oop Zach LeDay, a metà del secondo periodo, per il +19, si capisce che i due punti saranno appannaggio dell’AX Armani Exchange. Se poi, oltre ai due fenomeni stranieri, si aggiungono anche i 15 punti di Gigi Datome, non può certo sorprendere che si arrivi anche ad un vantaggio di 26 punti all’intervallo, e che supera anche i 30 punti nel garbage time finale in cui Messina fa riposare i suoi big. Ingiudicabile la prestazione, a livello di individui, per quel che riguarda la Unahotels: meritano menzione, comunque, i 18 punti di Leonardo Candi, anche se non bastano ad impensierire un’Olimpia che rafforza con la vittoria il suo primato in classifica.