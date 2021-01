Basket, Serie A: la Virtus espugna Trento, brillano Belinelli e Teodosic

BASKET

Nell’ultima giornata di andata della Serie A di basket, Trento non riesce nell’impresa di costringere la Virtus Bologna al primo ko esterno della stagione: le ‘Vu nere’ vincono 92-85 una partita che le vede sempre avanti, guidate da 17 punti di Weems, 15 di Belinelli e 14 (con 11 assist) di Teodosic. Decisivo, inoltre, il 77% di squadra nel tiro da 2. Virtus sempre terza in classifica, Trento quasi fuori dalle Final Eight di Coppa Italia.

A Trento non riesce l’impresa: la Virtus è di un livello superiore e si impone 92-85, costringendo la Dolomiti Energia di coach Nicola Brienza a sperare in un’improbabile combinazione di risultati per entrare fra le otto partecipanti alla Coppa Italia. Troppo forti le individualità emiliane, da Teodosic a Belinelli, passando per Weems. L’obbligo della vittoria e l’imbattibilità esterna degli avversari spingono in realtà fin da subito Trento a cominciare col piede sull’acceleratore e in effetti la squadra di casa parte con un parziale di 8-2. Nel giro di pochi minuti, però, la Virtus tira fuori gli artigli e ribalta il punteggio già nel primo quarto, chiudendolo sul +6. Nella seconda frazione la gara resta accesa e i trentini si confermano una delle squadre più tenaci della Serie A, ma il peso delle individualità permette agli ospiti di ottenere ben presto il controllo del match. Il secondo tempo si apre così con una tripla di Ricci per il +12 (39-51), anche se Trento prova a restare aggrappata al punteggio. In casa Virtus, però, ci sono delle mani di altro livello e la strepitosa tripla di Belinelli proprio allo scadere della terza frazione ne è simbolo, antidoto perfetto a una difesa invece non impeccabile. L’ultimo quarto chiede quindi ai padroni di casa di recuperare dal 57-70, ma la sfida ai ragazzi di Djordjevic è troppo complessa, e oltre a Belinelli si segnala anche un Teodosic già in doppia-doppia dalla terza frazione (14 punti e 11 assist alla sirena finale per il serbo). I padroni di casa non smettono comunque mai di crederci e proprio per questo la prestazione offensiva della Virtus, 77% da due punti, assume un peso specifico maggiore. Trento ci prova fino all’ultimo, ma l’aggancio sperato non arriva. Il migliore marcatore Williams (18 punti) e le quattro triple di Forray non bastano quindi per l’impresa. Nella Segafredo, oltre a Teodosic, spiccano i 17 punti di Weems e i 15 di Belinelli, con tre triple pesantissime a segno. Le 'Vu nere', con la vittoria, staccano momentaneamente Brindisi al terzo posto, difendendo l'imbattibilità in trasferta.