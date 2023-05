Basket, Serie A: l'Olimpia e la Virtus dominano in gara-1  

PLAYOFF SERIE A

Milano e Bologna travolgono Pesaro e Brindisi. Vince anche Venezia: 82-79 contro Sassari

© ufficio-stampa Olimpia Milano e Virtus Bologna dominano gara-1 dei playoff della Serie A di basket. La formazione di Messina travolge 94-68 Pesaro (19 punti per Baron e 17 per Datome), mentre gli uomini di Scariolo rifilano un pesantissimo 104-68 a Brindisi nel primo match della Segafredo Arena grazie ai 15 punti di Cordinier e ai 14 di Ojeleye. Fattore campo rispettato anche a Venezia: la Reyer batte 82-79 Sassari e mette a segno il punto dell'1-0.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 94-68

Non c'è storia in gara-1 al Forum: l'Olimpia travolge 94-68 Pesaro e ottiene la prima vittoria della serie. La formazione di Messina ipoteca il successo con un dilagante primo tempo: dopo 20 minuti, infatti, è 54-33 in favore dei padroni di casa, trascinati da Billy Baron (19 punti a fine partita) e Gigi Datome (17). L'ex Repesa, invece, non riesce a rimontare e, anzi, il passivo aumenta nel corso della ripresa, fino ad assestarsi sul +26 finale. Milano sorride anche grazie ai 12 punti di Shavon Shields e ai 9 di Shabazz Napier, mentre la Carpegna Prosciutto non va oltre i 13 punti di Kravi e gli 11 con 8 rimbalzi di Tote. L'Olimpia sale così subito sull'1-0: cercherà, nel secondo match del Forum, di volare sul 2-0 e presentarsi a Pesaro con il primo match point. Dovrà invece necessariamente fare un'altra partita la formazione di Repesa per tenere aperta la serie.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 104-68

Un messaggio importante lo lancia anche la Virtus Bologna, che come l'Olimpia esagera e travolge 104-68 Brindisi in gara-1. Alla Segafredo Arena non c'è storia: all'intervallo lungo è già 64-36 in favore della formazione di Scariolo, che dilaga ulteriormente con una ripresa da 40 punti. Un match con cinque giocatori in doppia cifra per le Vu Nere: Cordinier chiude con 15 punti, mentre sono 14 per Ojeleye e 12 per Teodosic. Gli altri due, invece, sono Hackett (11) e Mickey (10), che aggiunge anche 8 rimbalzi. Non bastano, invece, i 18 di Reed, i 17 di Perkins e i 10 di Harrison per l'Happy Casa, che cercherà un epilogo diverso in gara-2. Sempre alla Segafredo Arena, invece, la Virtus andrà a caccia del 2-0 per presentarsi in Puglia con il primo di tre match point a disposizione.

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 82-79

Si conferma decisivo il fattore campo anche nella post Season tra Venezia e Sassari: la Reyer soffre ma batte 82-79 il Banco di Sardegna, imponendosi in gara-1 e mettendo così a segno il punto dell'1-0 nella serie. Al Taliercio parte però meglio la Dinamo, che a fine primo quarto è avanti 29-22. Il sorpasso definitivo arriva nel momento centrale del match: i lagunari prima salgono sul 50-45 a metà gara, poi trovano un ulteriore allungo nel terzo periodo. I sardi, tuttavia, si rifanno sotto fino ad arrivare anche sul 78-77 per Venezia, che riesce tuttavia a conservare un vantaggio decisivo per aggiudicarsi la prima sfida. Decisivi i 19 punti di Watt, mentre i 16 messi a referto sia da Dowe che da Robinson non salvano Sassari, chiamata a riscattarsi in gara-2 per non concedere il match point in casa alla Reyer Venezia. La formazione di Spahija, invece, cercherà il 2-0 ancora di fronte al pubblico amico.