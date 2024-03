Basket, Serie A: colpo salvezza di Treviso che passa a Pistoia

SERIE A

La Nutribullet si impone 84-83 in Toscana e si allontana momentaneamente dal penultimo posto

© Instagram Treviso La ventiquattresima giornata della Serie A di basket si apre con il successo di Treviso su Pistoia. In Toscana finisce 84-83 per la Nutribullet, che sorride grazie all'ultimo quarto: 26-23 di parziale per ribaltare il 60-58 per l'Estra nei primi 30 minuti. Decisivi, per gli ospiti, i 20 punti di D'Angelo Harrison, che consentono un momentaneo allungo sul penultimo posto, ora a -4. Crolla dopo tre successi di fila, invece, la neopromossa.

ESTRA PISTOIA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 83-84

Successo importantissimo per Treviso, che sorprende la neopromossa Pistoia e vince 84-83 in casa di una squadra che, prima del ko interno, era reduce da tre successi consecutivi. La formazione ospite parte meglio e chiude il primo quarto, ma anche il primo tempo, sul +5: prima 24-19, poi 43-38. Nel terzo periodo, però, viene fuori la qualità dell'Estra che riesce a ribaltare e, anzi, a ribaltare parzialmente la gara: a 10 minuti dalla sirena è 60-58 in favore dei padroni di casa. Un super D'Angelo Harrison, però, trascina la Nutribullet con 20 punti e 4 rimbalzi, risultando fondamentale nella rimonta finale. Negli ultimi minuti, è addirittura 79-70 per gli ospiti ed è inutile la tripla nel finale che vale l'84-83 conclusivo. Treviso sale momentaneamente a +4 sul penultimo posto occupato da Pesaro, impegnata con Reggio Emilia, mentre Pistoia resta a 24 punti.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 83-84

(19-24, 38-43, 60-58)

Estra Pistoia: Willis 14 (1/2 da 2, 3/8 da 3, 3/3 tl), Moore 16 (5/12, 1/4, 3/5 tl), Saccaggi 0, Varnado 14 (4/9 da 2, 2/3 da 3), Ogbeide 15 (6/10 da 2, 3/5 tl), Della Rosa 3 (1/3 da 3), Del Chiaro 0, Wheatle 10 (2/3 da 3, 2/4 da 2), Hawkins 11 (2/3, 2/5, 1/1 tl). N.e.: Stoch, Cemmi. All.: Brienza

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 15 (3/10 da 2, 3/5 da 3), Robinson 10 (3/4, 1/5, 1/2 tl), Allen 7 (3/4 da 2, 1/2 tl), Olisevicius 14 (2/5, 2/3, 4/4 tl), Paulicap 10 (4/7 da 2, 2/3 tl), Zanelli 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Harrison 20 (5/7, 1/7, 7/7 tl), Faggian 0, Mezzanotte 3 (1/1 da 3). N.e.: Tadiotto, Torresani, Sccandiuzzi. All.: Vitucci