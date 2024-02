Basket, Serie A: Brescia vuole un risultato "straordinario", Milano per la 6ª vittoria di fila

20ª GIORNATA

Bologna ospita Scafati mentre Venezia prova a rifarsi contro Pistoia: il punto sul turno in arrivo del campionato di basket

Prima dell’attesissima Final Eight di Coppa Italia a Torino c’è un turno di campionato di basket da giocare, il 20º, che si apre questa sera a Tortona per il match tra la Bertram Derthona e il Banco di Sardegna Sassari. Domani il resto delle gare, con l'UNAHOTELS Reggio Emilia che prova a fare lo sgambetto alla capolista Germani Brescia.

"C’è la volontà di provare a mettere un altro tassello, un’altra X sul nostro muro - ha dichiarato Alessandro Magro, coach dei bresciani. Arrivare a 16 vittorie dopo 20 giornate sarebbe una cosa straordinaria, vogliamo farlo con grande convinzione perché giocare una partita seria contro Reggio Emilia credo sia il modo migliore per prepararci poi a quello che ci attenderà settimana prossima a Torino".

Battuta proprio da Reggio Emilia, l'Umana Reyer Venezia vuole rifarsi contro l'Estra Pistoia reduce dal k.o. contro l'EA7 Emporio Armani Milano. Spinta dall’entusiasmo del successo sul Real Madrid, l'Olimpia insegue la sesta vittoria di fila in campionato contro l'Happy Casa Brindisi: "Continuiamo a lavorare - specifica Ettore Messina. Adesso abbiamo un’importante partita domenica contro una squadra che è completamente diversa da quella del girone d’andata e poi abbiamo la prima partita di Coppa Italia, sperando che sia la prima e non l’unica".

La Givova Scafati, invece, sarà impegnata in trasferta contro la Virtus Segafredo Bologna. Queste le parole di Matteo Boniciolli: "Noi andiamo lì per verificare cosa siamo noi, contenti di poter giocare contro una squadra che esprime un basket fantastico, guidata da un allenatore di primissima fascia a livello mondiale come hanno testimoniato anche gli ultimi campionati del mondo, cioè Luca Banchi. Di solito in questi casi si dice “Non abbiamo niente da perdere”. Abbiamo molto da perdere. E quindi vogliamo semplicemente verificarci con gioia di fronte alla squadra che gioca il miglior basket d’Europa".

La Vanoli Cremona sfida la Gevi Napoli per interrompere la striscia di 3 k.o. di fila. Chi è tornata a vincere dopo un lungo digiuno è la Dolomiti Energia Trentino, pronta ad accogliere la NutriBullet Treviso. La Carpegna Prosciutto Pesaro, infine, vuole battere l'Openjobmetis Varese per staccarsi dalla zona retrocessione. Le parole di Meo Sacchetti: "Andiamo a giocare a Varese contro una squadra che ha le potenzialità per fare dei break da un momento all’altro. Sarà importante avere una grossa responsabilità individuale in difesa per cercare di non far trovare tiratori aperti. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti, ora serve farne un altro per vincere una partita".