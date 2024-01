Basket, Serie A: Brescia gioca d'anticipo per mettere pressione a Venezia

17ª GIORNATA

Comincia il 17° turno del campionato di basket: Bologna affronta la Varese dell'ex-Mannion, De Raffaele ritrova Venezia con Tortona

Vincere l’anticipo di questa sera contro la Dolomiti Energia Trentino, conquistare la vetta solitaria e mettere pressione all'Umana Reyer Venezia. L’obiettivo della Germani Brescia, che apre la 17ª giornata del campionato di Serie A di basket, è tanto semplice quanto chiaro: "In questo momento la stagione sta andando bene - spiega Nicola Akele -, siamo secondi a pari merito con Venezia e siamo contenti per questo".

Il giocatore di Brescia continua: "Adesso ci aspetta una seconda parte di stagione dove dovremo confermare, anzi, magari cercare di fare di più. Già da sabato che incontriamo Trento, che è un po' la nostra bestia nera, è una squadra ben allenata, però andremo lì ben preparati per cercare di giocare le nostre carte per vincere la partita".

Per rispondere, l'Umana Reyer se la vedrà contro la Bertram Derthona Tortona dell'ex-orogranata Walter De Raffaele, che ha perso 6 delle ultime 7 gare di campionato: "Non è sicuramente una squadra di quel livello lì in classifica, ma di livello superiore - commenta Davide Casarin. Ha avuto qualche inceppo, però è una squadra molto buona, sta facendo bene, è in ripresa, ha avuto dei nuovi innesti, è una squadra molto fisica. Soprattutto in transizione corrono molto, prendono tanti tiri, quindi dobbiamo essere concentrati e calmi sull’affrontare la partita come abbiamo affrontato le altre. Stando sereni e pensando sempre all’azione successiva, mai guardandosi indietro ed essere sempre positivi. Come squadra ora stiamo fisicamente molto bene e mentalmente siamo contenti, pensiamo sempre positivo, pensiamo sempre alla gara successiva e non guardiamo mai quella precedente. Siamo sempre carichi per allenarci più forte e giocare più forte".

La Virtus Segafredo Bologna gioca in trasferta contro la Opejobmetis Varese dell'ex, Nico Mannion. Poi Carpegna Prosciutto Pesaro-EA7 Emporio Armani Milano, sfida tra allenatori dall'immensa stima reciproca, Meo Sacchetti ed Ettore Messina: "Sono molto affezionato a Meo - commenta il coach dell'Olimpia in esclusiva a SportMediaset. Sin da quando io ero un allenatore esordiente e lui era un grande giocatore a Varese, che ha avuto la sfortuna, tra l’altro, di farsi male proprio in una finale scudetto. L'ho sempre seguito con grande ammirazione. È stato l’allenatore che ci ha riportato alle Olimpiadi, questo è un merito detto da uno che non ha mai avuto l’onore di essere in una Olimpiade. Sono quasi invidioso, anche se non è un bel sentimento. Quindi ho un’enorme stima di Meo. Ha preso una situazione non semplice, ma è una persona che ha la calma, la lungimiranza, la capacità di creare rapporti dentro la squadra che sicuramente aiuteranno Pesaro".

Quindi UNAHOTELS Reggio Emilia-Cremona ed Estra Pistoia-Givova Scafati, match che il coach dei campani, Matteo Boniciolli, teme per un motivo in particolare: "Andiamo a incontrare quella che secondo me è la squadra più bella del campionato in termini di etica sportiva. Perché Pistoia ha fatto un campionato straordinario, con tanti giovani italiani, o comunque giocatori italiani provenienti dal suo programma delle giovanili, i vari Della Rosa, Del Chiaro, che giocano con un ardore agonistico straordinario con cui compensano quelle che possono essere i loro limiti fisici o tecnici in un campionato così importante come quello della Serie A1. Per tutte e due le squadre è un momento importante, loro vengono da una brutta sconfitta a Sassari, noi dobbiamo confermare la crescita, e quindi credo che in un ambiente molto caldo i valori delle squadre non soltanto cestitistici, ma anche morali verranno fuori sicuramente".

La NutriBullet Treviso Basket continua la personale ricerca di certezze nel match contro il Banco di Sardegna Sassari, chiude il programma la sfida tra l'Happy Casa Brindisi e la Gevi Napoli: "Siamo in un momento molto positivo, sia mentalmente che fisicamente - spiega Alessandro Lever. La squadra è pronta dopo queste buone tre vittorie, arrivate dopo quattro sconfitte toste dove non abbiamo eseguito bene il piano partita soprattutto dal punto di vista difensivo. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante sia della società che della squadra fissato a inizio stagione, quello della Coppa Italia, adesso arriviamo lì carichi per dare il massimo e provare a portare a casa la prima vittoria. Contro Brindisi è una partita molto tosta, infatti in casa loro sono arrivate le uniche vittorie del campionato, tra cui queste vittorie sono arrivate contro squadre di alto livello come Brescia e Bologna. Ci aspetta una partita molto tosta, la loro squadra si basa soprattutto sugli uno contro uno quindi dovremo essere concentrati in difesa, fermare i singoli giocatori, andare a rimbalzo in difesa, correre in attacco e giocare la nostra partita".