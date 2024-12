Basket, Serie A: Brescia espugna Venezia e mette pressione a Trento

Venezia accoglie Brescia al Taliercio, dove è la Germani a condurre con autorità l’intero quarto d’apertura. La squadra guidata da Peppe Poeta si porta rapidamente sul +10 e poi amministra, chiudendo i primi dieci minuti avanti 24-14. La Reyer riesce però a cambiare passo nel secondo quarto e a capovolgere il risultato. I ragazzi di Spahija prima pareggiano sul 41-41 e poi si presentano all’intervallo in vantaggio 45-43: Brescia segna solo 19 punti, contro i 31 di Venezia. Il secondo tempo prosegue quindi sul filo dell’equilibrio, prima del mini-allungo da parte dei lombardi in chiusura di terzo quarto: la Germani si presenta agli ultimi dieci minuti avanti 63-57 e poi scappa sul +11. Venezia non molla ancora e riesce a tornare a condurre il risultato nei secondi finali, ma poi è costretta ad accettare il 90-98 definitivo a favore di Brescia, sulla palla rubata da Della Valle a Ennis. La Germani si porta così a 20 punti in classifica, mentre la Reyer resta a 8.