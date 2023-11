Basket, Serie A: Bologna-Brescia per la vetta, Milano contro Venezia per svoltare

8A GIORNATA

Torna il campionato con due big match che ridisegneranno la vetta della classifica: la Virtus attende la Germani, mentre l'Olimpia vuole confermarsi contro l'Umana Reyer

Chi vince si conferma in vetta. Ed è così che la gara tra due delle tre squadre in testa alla Serie A di basket, Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia, si traveste da match chiave. Non è l’unico, perché c’è anche la sfida del Forum che dirà tanto per l'Umana Reyer Venezia, la terza capolista, e una EA7 Emporio Armani Milano in ripresa dopo la miglior prova stagionale contro l’Efes. Ma prima di queste due gare, l’8° turno si apre a Trento per la sfida tra la Dolomiti Energia e l'Happy Casa Brindisi, entrambe in striscia negativa.

Dopo l’esaltante vittoria su Varese, la Gevi Napoli affronta la Nutribullet Treviso. Lo farà puntando su Jacob Pullen, MVP dell’ultimo turno di Serie A di basket con 33 punti, 7 su 12 da 3, 34 di valutazione. Tocca poi alla Bertram Derthona Tortona, impeccabile in Europa con 3 vittorie su 3, ma ancora a caccia di continuità in Italia. Affronta una delle rivelazioni del campionato, Reggio Emilia, con una grande capacità offensiva. Lo stesso Marco Ramondino sottolinea gli ottimi numeri della UNAHOTELS: "In solo una partita è stata sotto i 70 punti, spesso scollina i 90 con i grandi tiratori e creatori di gioco che ha. Smith, Galloway, Weber, Vitali, Herbey. Quindi serve una partita di maggiore qualità difensiva da parte nostra".

La Givova Scafati vola a Varese con la voglia di confermare gli strepitosi numeri in attacco. È la squadra che segna di più, con una media di 90 punti, e la migliore da 3 con il 43%. Dopo 3 sconfitte di fila il Banco di Sardegna Sassari è tornato alla vittoria in campionato e va a caccia del bis contro l'Estra Pistoia, che ha da poco festeggiato le 100 panchine di Nicola Brienza. La Carpegna Prosciutto Pesaro invece affronta la Vanoli Cremona, che non solo ha saputo battere la Virtus al PalaRadi, ma che sta impressionando per identità e intensità come confermato anche da Maurizio Buscaglia: "Noi dobbiamo pareggiare questo, giocando in trasferta. Abbiamo e sentiamo l’esigenza di recuperare qualcosa del nostro gioco, di migliorarlo, di recuperare qualcosa anche in termini di vittoria, di continuità e ci stiamo preparando per questo".