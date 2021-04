Basket, Serie A: Belinelli lancia la Virtus Bologna, seconda a -2 da Milano insieme a Brindisi  

SERIE A

L'ex San Antonio Spurs decisivo nel 108-77 delle Vu nere in casa di Sassari, l'Happy Casa vince 93-71 a Cantù- Reyer battuta 90-84 a Trento all'overtime

Nella venticinquesima giornata della Serie A di basket, la Virtus Bologna travolge Sassari e vince 108-77 grazie alla grande prestazione di Marco Belinelli: l’ex San Antonio mette a referto 16 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. Vince anche Brindisi, che passa 93-71 in casa di Cantù e si porta a -2 dall'Olimpia Milano insieme alle Vu nere. Venezia ko all'overtime contro Trento, successi anche per Fortitudo Bologna, Cremona e Treviso.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77-108

La Virtus Bologna non si ferma e ottiene il terzo successo di fila dominando in casa di Sassari. La vera differenza, dopo un primo quarto leggermente in favore del Banco di Sardegna (22-13), la fanno proprio i parziali del secondo e del terzo periodo: un 36-21 e un 32-12 che, di fatto, chiudono il match. Gli ultimi 10 minuti, infatti, sono pura accademia per la formazione di Djordjevic, che ne approfitta per aumentare il distacco e chiudere sul +31. Una partita in cui, ad avere un peso specifico tutt'altro che trascurabile, è la prestazione di Marco Belinelli. L'ex San Antonio Spurs, infatti, mette a referto 16 punti con 3/6 nei tiri da 2 e 2/4 dal perimetro, a cui va aggiunto il 4/6 nei liberi. 16 punti li mettono a referto anche Gamble e Abass, senza dimenticare gli 11 di Teodosic e i 13 di un Pajola da 21 di valutazione e con il 75% di realizzazione. Brutto ko, invece, per Pozzecco, a cui non basta il top scorer Bilan (18): i sardi, dal possibile -2 dalla Virtus, si ritrovano ora a -6 dal secondo posto occupato da Brindisi e dalle Vu Nere, che però hanno due partite in più rispetto all'Happy Casa.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU'-HAPPY CASA BRINDISI 71-93

Brindisi non sbaglia e mette pressione a Milano vincendo agilmente in casa di Cantù. Il 93-71 del PalaDesio matura soprattutto tra il secondo e il terzo quarto, con i rispettivi parziali di 15-27 e 19-28 che regalano, prima dell'ultimo periodo, il +20 all'Happy Casa. I padroni di casa durano soltanto un quarto, poi i pugliesi dilagano grazie al collettivo, con ben sei giocatori in doppia cifra (Willis e Visconti a 13, Perkins a 12, Krubally a 11 e Gaspardo e Bell a 10). Brindisi sale così a quota 34, a -2 dal primo posto dell'Olimpia Milano, con la formazione allenata da Messina che avrà diritto di replica nel derby contro l'Openjobmetis Varese. Cantù, invece, resta ultimo a 14 punti.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UMANA REYER VENEZIA 90-84

Serve un supplementare a Trento per battere in casa Venezia. Alla BLM Group Arena, la Dolomiti Energia vince 90-84 dopo l'80-80 dei primi 40 minuti, che vedono la Reyer avanti di 10 punti all'intervallo lungo (52-42). Nel secondo tempo, però, gli uomini di De Raffaele si inceppano in fase offensiva e mettono a referto solo 28 punti, appena uno in più del solo secondo quarto. Ne approfitta la formazione di Molin, che grazie ai liberi di Sanders trova l'80-80 a 3 secondi dall'ultima sirena. All'overtime fa la differenza Browne, ma la grande prestazione è di JaCorey Williasm, con 33 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Brutto ko per Venezia, che nonostante i 16 punti di Tonut, Clark e Watt resta a 28 punti, mentre Trento sale a quota 18 e aggancia Brescia.

FORTITUDO LAVOROPIU' BOLOGNA-GERMANI BRESCIA 88-78

La Fortitudo Bologna non sbaglia e batte 88-78 Brescia, agganciando il gruppo di squadre a 18 punti che comprende anche Trento, Cremona, Pesaro e la stessa Germani, al quarto ko consecutivo. All'Unipol Arena, parte meglio la squadra di casa, avanti 27-20 dopo il primo quarto. Nel secondo, però, arriva un sontuoso +14 (24-10) per la Leonessa, che chiude la prima metà sul 44-37. Due sono i fattori che portano la Fortitudo alla vittoria: il secondo tempo (51-34 complessivo, 28-13 nel terzo periodo) e la straordinaria coppia composta da Adrian Banks e Tommaso Baldasso, che insieme mettono a referto 50 degli 88 punti realizzati dalla formazione di Dalmonte. Inutile, per Brescia, la generosa prestazione di Christian Burns, top scorer dei suoi con 15 punti e 7 rimbalzi.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-DE' LONGHI TREVISO BASKET 89-97

Colpo esterno di Treviso, che si impone 97-89 in casa di Pesaro e ottiene il quinto successo consecutivo, confermandosi sempre più in zona playoff. Il match della Vitrifrigo Arena si decide soprattutto nel terzo quarto: è il 26-16 in favore della De' Longhi, infatti, a spezzare l'equilibrio dopo il 51-50 in favore della Carpegna Prosciutto nel corso del primo tempo. Nel finale, gli ospiti resistono e vincono grazie ai 23 punti di Sokolowski e ai 19 di Logan, mentre a Pesaro non basta la grande prestazione di Delfino, top scorer con 25 punti in 31 minuti: sono cinque, ora, le sconfitte di fila per Repesa.

VANOLI BASKET CREMONA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 90-71

Dopo tre ko di fila, Cremona torna alla vittoria battendo nello scontro diretto Reggio Emilia, ora penultima con 16 punti, appena 2 in più di Cantù. Match dai due volti quello del PalaRadi: equilibrata la prima metà di match, con la Vanoli avanti di 4 punti (44-40), meno la seconda, con la formazione di Galbiati che si guadagna la vittoria grazie al 17-12 del terzo quarto e, soprattutto, al 29-19 dell'ultimo periodo. Grande prestazione per Daulton Hommes, 24 punti, sugli scudi anche Barford e Jarvis Williams, che ne mettono a referto 17. L'Unahotels, invece, crolla nonostante i 14 punti della coppia Lemar-Sims e rischia ora di subire l'aggancio di Cantù, che ha una partita in meno rispetto a Reggio Emilia.