Basket: Sacripanti può lasciare Scafati per motivi di salute, idea Repeša per sostituirlo

© IPA

Brutto colpo per la Givova Scafati, che potrebbe perdere il suo allenatore a poche ore dalla sconfitta su misura nella 10ª giornata di Serie A di basket: secondo quanto riportato da Il Mattino, l'avventura scafatese di Pino Sacripanti è destinata a chiudersi per motivi di salute. Non sarebbe un fulmine a ciel sereno per la società del patron Longobardi, dato che il coach era stato ricoverato all'ospedale di Sassari (in occasione della trasferta contro il Banco di Sardegna) per una colica renale. Lo stesso Sacripanti ha lasciato intendere che il problema non sia ancora risolto del tutto. Scafati sarebbe già al lavoro per trovare il sostituto e la prima idea porta a Jasmin Repeša, storico tecnico bosniaco ex-Fortitudo, a Pesaro la scorsa stagione.