Basket, Ricky Rubio pronto a tornare: ha firmato con il Barcellona

© Getty Images

Dalla Spagna danno la notizia per certa: Ricky Rubio, ex-NBA ritiratosi ad agosto 2023 per problemi di salute mentale, ha firmato con il Barcellona ed è pronto a tornare a giocare. Una splendida notizia per tutto il basket, ma anche e soprattutto per il mondo blaugrana e per la Nazionale spagnola. Il Barça iscriverà il giocatore nella lista d'Eurolega, lasciando che sia lui stesso a decidere se e quando scendere in campo.